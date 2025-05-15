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Avrupa borsaları düşüşte

Avrupa borsaları düşüşte

10:5415/05/2025, Perşembe
AA
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Avrupa borsaları negatif seyrediyor.
Avrupa borsaları negatif seyrediyor.

Avrupa borsalarında bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri öncesinde negatif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 541,46 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 23.369 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 8.544,75 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 40.206 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 azalışla 13.809,58 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.811,87 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmeler ve tarifelerin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklama ve Avro Bölgesi'nde büyüme verisine çevrildi.


Büyüme verilerinden alınacak sinyallerin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, ABD'nin tarife adımları sonrasında Avrupalı tedarikçiler ve üreticilerin stratejik olarak zor durumda kaldıklarını belirterek, halen devam eden otomotiv tarifeleri ve ertelenen karşılıklılık esaslı tarifelerin etkilerinin imalat aktivitesi için olumsuz olduğunu kaydetti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, dün yayınladığı ülke ekonomisine yönelik aylık raporunda, ekonominin ilk çeyrekte özel tüketim, yatırım ve 2 Nisan'da açıklanan ABD gümrük tarifeleri öncesi artan ihracatla yüzde 0,2 büyüdüğü ifade edilirken, özellikle ihracata yönelik imalat sektöründe iş beklentilerinin düşük kalmaya devam etmesi nedeniyle yılın diğer çeyreklerinde ekonomide yavaşlamanın muhtemel olduğu aktarıldı.


İstanbul'da düzenlenecek Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri bölgenin odağında

Öte yandan, Ukrayna-Rusya savaşına yönelik bugün İstanbul'da düzenlenecek ve tarafların bir araya geleceği barış görüşmeleri bölgenin odağında yer alıyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, İngiltere'de yılın ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 1,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

İngiltere'de mart ayında sanayi üretimi hem aylık hem yıllık bazda yüzde 0,7 gerilerken, dış ticaret fazlası 3,7 milyar sterlin oldu.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyümenin yanı sıra ABD'de üretici enflasyonu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.



#Avrupa borsaları
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