Ekonomi Avrupada yıllık kişi başı gıda israfı 127 kiloya çıktı
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa'da yıllık kişi başı gıda israfı 127 kiloya çıktı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşları, 2020 yılında kişi başına 127 kilogram gıda israf etti. Gıda israfının yüzde 55'ine tekabül eden kişi başına 70 kiloluk kısmını hanehalkları gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Avrupada yıllık kişi başı gıda israfı 127 kiloya çıktı
Foto/arşiv

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde gıda israfına ilişkin 2020 yılı verilerini yayımladı.

Buna göre, Kovid-19 salgının ilk yılı olan 2020'de Avrupalıların kişi başına gıda israfı 127 kilogram oldu.

Gıda israfının yüzde 55'ine tekabül eden kişi başına 70 kiloluk kısmını hanehalkları gerçekleştirdi.

İsrafın yüzde 45'lik kısmı ise gıda ürünleri ve içecek üretimi, restoran ve perakendeciler gibi gıda tedarik zincirinde yaşandı.

Restoran ve yemek hizmetlerinde kişi başına gıda israfı 12 kilogram, perakende ve dağıtımdaki gıda israfı da kişi başına 9 kilogram olarak belirlendi.

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