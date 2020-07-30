Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gümüş üzeri altın kaplama hatıra paraları online satışa sunulacak

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen basılan 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama hatıra paralar bugün online satışa sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasıyla birlikte 24 Temmuz'da satışa sunduğu 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para büyük ilgi gördü.

Hatıra paraların satışa sunulmasıyla birlikte Darphane'nin Beşiktaş'taki merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu, online satışlarda büyük yoğunluk yaşandı.

Bunun üzerine harekete geçen Darphane, 10 bin adet 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama ve 20 bin adet gümüş-bronz ikili hatıra setler basarak satışa sunmaya karar verdi.

İlk etapta gümüş-bronz set, 29 Temmuz'da online satışa sunuldu. 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama hatıra paralar ise bugün online satışa çıkarılacak.

OYNAT 00:00 Ayasofya'ya damgasını vuran levhaların dışarı çıkarılma hikayesi: Camide yazıldı camide kalacak... Ayasofya'ya damgasını vuran levhalar Sultan Abdülmecid (1839-1861) döneminde en ünlü hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazıldı. 7,5 metre boyundaki levhalar, Ayasofya Cami müzeye çevrildiğinde dışarı çıkarılmak istenir ancak levhalar kapılardan sığmaz...



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Gümüş üzeri altın kaplama 250 lira, gümüş-bronz ikili set ise 240 lira

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, yoğun ilgiden memnun olduklarını ve milletin teveccühüne duyarsız kalmayacaklarını söyledi.

Şahin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına özel basılan hatıra paraların tüm dünyadan talep gördüğünü belirterek, "Mağazamızın önünde uzun kuyruklar oluştu. 5 bin adet basılan gümüş hatıra para pazartesi tükendi.10 bin adet basılan bronz hatıra paranın ise büyük çoğunluğu tükendi. Yurt içi ve yurt dışından, sosyal medya üzerinden ve maillerle ciddi bir talep geldi. Biz de alternatif olarak yeni bir ürün piyasaya sürmek istedik" diye konuştu.

REKLAM

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hatıra paralarına olan ilgiyi karşılıksız bırakmayacaklarını belirten Şahin, şunları kaydetti: