Türkiye Tarım Kooperatifleri'nden Aynes’e 785 milyon liralık teklif: TMSF satışı onayladı

TMSF’nin kayyım atanmasından önce, Aynes’in ortakları tarafından iflas erteleme talep edilmiş ve konkordato ilan edilmişti. Aynes’in satış bedeli, dünyaca ünlü bir bağımsız denetim firması tarafından 785 milyon 500 bin TL olarak takdir edilmişti.

Yaklaşık bin işçinin çalıştığı ve her gün 20 bin çiftçinin süt sattığı Denizli’deki Aynes Gıda iflastan kurtarıldıktan sonra ikinci kere ihaleyle satışa çıkarıldı.

8 Eylül 2022 tarihinde TMSF’nin İstanbul’daki merkezinde yapılan ihaleye TKT Hayvancılık ve Tarım Ürünleri AŞ (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri) ve Matlı Gıda katıldı. Kapalı teklif, açık arttırma ve pazarlık aşamaları sonrasında, muhammen bedel olan 785 milyon 500 bin TL ile en yüksek teklifi veren Türkiye Tarım Kooperatifleri oldu.

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Söz konusu teklifi uygun bulan TMSF Fon Kurulu, nihaî kararını verebilmek için ihale sonucunu Rekabet Kurulu’na gönderdi.

Ciro ve kâr artmasına rağmen eski borçlar yüzünden “sürdürülemezlik raporu” verildi İflastan kurtarılan şirkette TMSF kayyımlığı döneminde şirketin cirosu ve kârlılığı artmasına rağmen, bankalara ve tahvil sahiplerine olan eski borçların ödenebilmesi imkânı olmadığı ortaya çıkmıştı.

Bu durum “sürdürülemezlik raporu” ile resmîleşince, Aynes Gıda “ticari iktisadi bütünlük (TİB) ihalesi” yoluyla satışa çıkarıldı. İlk ihalede gelen 350 milyon TL teklif düşük bulunmuş ve Fon Kurulu satışı onaylamamıştı. Sahipleri nitelikli dolandırıcılıktan mahkûm oldu Makyajlanmış bilançolarla Aynes Gıda’yı olduğundan çok daha iyi durumda göstererek tahvil ihraç edilmesi ve bankalardan yüklü miktarda kredi kullanılması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından şirket hissedarları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

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Haklarında terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açılan davaların devam ettiği eski hissedar ve yöneticiler SPK’nın tespit ettiği usulsüzlükler sebebiyle açılan davada mahkûm oldu. Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Aynes Gıda’nın eski yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin, eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Ayhan Batur ile eski yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Özkan hakkında tahvil ihracı sürecinde finansal tablolarda kasıtlı bir şekilde, gerçeğe aykırı düzenlemeler yaptıklarını tespit etti.

Sanıklara dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 3 yıl 4 ay hapis ve 20 bin Türk Lirası adli para cezası verildi.

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