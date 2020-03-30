Ekonomi Bakan Albayrak Vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık" dedi

Haber Merkezi Diğer
Hazine ve Maliye ​Bakanı Berat Albayrak.
Hazine ve Maliye ​Bakanı Berat Albayrak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık" dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi'ne koronavirüs harici hasta kabulü durduruldu
GÜNDEM
Yozgat Şehir Hastanesi'ne koronavirüs harici hasta kabulü durduruldu

İçişleri Bakanlığı karantina altındaki bölgeleri açıkladı: 39 yerleşim yerinde uygulanıyor
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı karantina altındaki bölgeleri açıkladı: 39 yerleşim yerinde uygulanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

3 kamu bankasından geliri 5 binin altında olana kredi desteği
EKONOMİ
3 kamu bankasından geliri 5 binin altında olana kredi desteği
Abone Ol Google News
Karantinada küfür etmişlerdi

Karantinada küfür etmişlerdi

​Video çekip devlete hakaret eden gençler adliyeye sevk edildi.
3 kamu bankasından yeni destek

3 kamu bankasından yeni destek

​Aylık geliri 5 bin lira ve altındaki müşteriler faydalanabilecek.
Bu taammüden cinayettir!

Bu taammüden cinayettir!

​Erem Şentürk İETT'deki o görüntülere isyan etti.
Mobil morglar devrede

Mobil morglar devrede

​Ölü sayısının giderek arttığı ülkede hastane önleri mobil morglarla dolu.
Bugünden<br>itibaren başladı

Bugünden
itibaren başladı

​Vali Yerlikaya 65 yaş üstünü ilgilendiren hamleyi duyurdu.
Bir asır önce<br>salgından kurtulmuştu

Bir asır önce
salgından kurtulmuştu

101 yaşındaki İtalyalı koronavirüs tedavisini tamamlayarak taburcu oldu.
Fatih Terim<br> taburcu oldu

Fatih Terim
taburcu oldu

Kaldığı hastane Terim'in son durumunu açıkladı.
Benzin iniyor<br>motorin artıyor

Benzin iniyor
motorin artıyor

​Bu gece yarısı pompaya yansıması bekleniyor.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
İtalya'dan AB'ye ültimatom gibi çıkış

İtalya'dan AB'ye ültimatom gibi çıkış

Avrupa Birliği eğer bu krizin üstesinden gelemezse....
Ligler ne zaman <br>başlayacak?

Ligler ne zaman
başlayacak?

​Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig ve play-off açıklaması.
'Korona partisi!''

'Korona partisi!''

​Doktor kıyafetli, maskeli eğlence organize ettiler.
Resmi teklif yok

Resmi teklif yok

​Hüseyin Eroğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması.
Bravo teyzeler

Bravo teyzeler

Sorumsuzca parti yapan gençleri utandıracak görüntü.
Biz evdeyken<br>birileri çalışıyor

Biz evdeyken
birileri çalışıyor

​II. Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor, 50 şehri birbirine bağlıyor...
En üst düzey<br>isim öldürüldü

En üst düzey
isim öldürüldü

TSK ve MİT'ten Kandil'e nefes kesen operasyon.
Kredi kartıyla ödenebilecek

Kredi kartıyla ödenebilecek

​Vergi ve ceza ödemelerine yeni düzenleme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.