Bakan Bayraktar açıkladı: Yüzde 100 doluluk oranıyla kışa hazır giriliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde konuştu.
Bakan Bayraktar, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde yüzde 100 doluluk oranıyla kışa hazır girildiğini belirtti
Bayraktar, Tesisi'nin kapasitesini 5,6 milyar metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini de söyledi
Ayrıntılar geliyor..
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12 dakika önce