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Ekonomi

Bakan Bayraktar açıkladı: Yüzde 100 doluluk oranıyla kışa hazır giriliyor

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tesisin yüzde 100 doluluk oranıyla kışa hazır girdiğini açıkladı.

13:24 - 30/12/2023 Cumartesi
AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde konuştu.


Bakan Bayraktar, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde yüzde 100 doluluk oranıyla kışa hazır girildiğini belirtti

Bayraktar, Tesisi'nin kapasitesini 5,6 milyar metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini de söyledi


Ayrıntılar geliyor..


#BOTAS
#Doğal Gaz
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar
#Alparslan Bayraktar
#Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi
12 dakika önce
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