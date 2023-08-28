Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma

"Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşme sonrası imzaladığımız mutabakat zaptı ile karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere madencilik alanında geniş bir iş birliğinin önünü açmış olduk"