Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma

Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile bir araya geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile bir araya geldi
'Madenlerle ilgili iş birliğini içeriyor'
TRT Haber'de de açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki atılımlarının devam ettiğine işaret ederek, Bakan Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile bugün bakanlıkta bir araya geldiklerini yineledi. Karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere madencilik alanında işbirliğinin önünü açacak bir mutabakat zaptını imzaladıklarını ifade eden Bayraktar, anlaşmanın elektrikli araçlar, güneş paneli gibi alanlarda yeni teknolojilerde ihtiyaç duyulan kritik madenlerle ilgili işbirliğini içerdiğini dile getirdi.
- Suudi Arabistan'ın özellikle yeşil hidrojen, rüzgar ve güneş panellerine ilgisine dikkati çeken Bayraktar, bu çerçevede 5 bin megavatlık bir kurula güç hedefi olduğunu aktardı.