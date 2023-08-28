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Ekonomi

Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Bakan Bayraktar, "Görüşme sonrası imzaladığımız mutabakat zaptı ile karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere madencilik alanında geniş bir iş birliğinin önünü açmış olduk" dedi.

12:38 . 28/08/2023 Pazartesi
DHA
Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile bir araya geldi

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşme sonrası imzaladığımız mutabakat zaptı ile karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere madencilik alanında geniş bir iş birliğinin önünü açmış olduk"
dedi.

'Madenlerle ilgili iş birliğini içeriyor'

TRT Haber'de de açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki atılımlarının devam ettiğine işaret ederek, Bakan Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile bugün bakanlıkta bir araya geldiklerini yineledi. Karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere madencilik alanında işbirliğinin önünü açacak bir mutabakat zaptını imzaladıklarını ifade eden Bayraktar, anlaşmanın elektrikli araçlar, güneş paneli gibi alanlarda yeni teknolojilerde ihtiyaç duyulan kritik madenlerle ilgili işbirliğini içerdiğini dile getirdi.

  • Suudi Arabistan'ın özellikle yeşil hidrojen, rüzgar ve güneş panellerine ilgisine dikkati çeken Bayraktar, bu çerçevede 5 bin megavatlık bir kurula güç hedefi olduğunu aktardı.





 


#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Suudi Arabistan
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