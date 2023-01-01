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Ekonomi
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi tamamlandı. EYT düzenlemesiyle ilgili ilk ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılması ardından gözler meclise çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreç TBMM'de işleyecek. Top bizden çıktı" dedi.
13:03 . 18/01/2023 Çarşamba
DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin EYT düzenlemesiyle ilgili sorularını yanıtladı.


Bakan Bilgin, kanun teklifinin Meclis gündemine ne zaman geleceğiyle ilgili,
"Gruptaki milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek, biz değil. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı. Milletvekillerimizin iradesiyle o şekilleniyor. Bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz. Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum. Biz Meclis'te milletvekillerimize, grubumuza getiriyoruz, orası değerlendiriyor, artık incelenir diye düşünüyorum"
ifadelerini kullandı.

KIDEM TAZMİNATLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin EYT düzenlemesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, kanun teklifinin Meclis gündemine ne zaman geleceğiyle ilgili, "Gruptaki milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek, biz değil. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı. Milletvekillerimizin iradesiyle o şekilleniyor. Bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz. Biz Meclis'te milletvekillerimize, grubumuza getiriyoruz, orası değerlendiriyor, artık incelenir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuya destek verdiğini belirterek, "Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili karşılaşılabilecek sorunu çözdü. Özel bir paket hazırladı. Dolayısıyla sorun yok" diye konuştu.



EYT'LİLERİN MAAŞLARINI ALACAKLARI TARİH BELLİ OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT'lilerin maaş alacağı tarih ile ilgili şu bilgileri vermişti: "Teknik çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bitirdi, milletvekili arkadaşlarımız kanun teklifi haline getiriyor. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. Teklif şubatta yasallaşmış olur. Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak. "

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

#Ekonomi
#EYT
#Bakan Bilgin
1 saat önce
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Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum
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