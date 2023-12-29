Bakan Bolat: 23 milyar 74 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalandı

Bakan Bolat, “Ülkemizin menfaatlerini korumak adına da kaçakçılık faaliyetlerine geçit verilmemektedir. Bu konuda İçişleri Bakanlığımıza bağlı Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Teşkilatımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız ekipleriyle tam bir koordinasyon ve uyum içerisinde çalışma gösteriyoruz. Türk aile yapısının bütünlüğünü, sağlığını ve gençlerimizi hedef alarak, toplumumuzun sağlığına, refahına ve geleceğine göz diken uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. Terör örgütlerinin en önemli gelir kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu ticaretine büyük darbe indirdik” ifadelerini kullandı.

"Personelimizin üstün gayretinin sonucu olarak 2023 yılı sonu itibarıyla gerçekleştirdiğimiz yakalamalara ait bazı istatistiki bilgileri siz değerli basın mensupları ile paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 12 ton uyuşturucu, 1 milyon 200 bin litre akaryakıt, 1 milyar 368 milyon lira değerinde bin 302 adet araç, 3 milyar 210 milyon lira değerinde elektronik eşya, 5 bin tonu aşan gıda, 8 milyon adedi aşan elektronik sigara cihazı ve aksamı, 446 milyon adet tütün ve tütün mamulü, yaklaşık 7,5 milyar lira değerinde 40 milyon adet çeşitli eşya, 1 milyon 886 bin adedi tıbbi ilaç olmak üzere toplam 2 milyon 335 bin tıbbi malzeme yakalaması gerçekleştirilmiştir. 2022 yılına göre yüzde 93 değer artışıyla 2023 yılında toplam 23 milyar 74 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalamasına imza attık.”