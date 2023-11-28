Bakan Bolat paylaştı: Ambarlı Limanı’nda tespit edildi! Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye kara, hava ve deniz gümrük kapılarında devam ediyor. İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda İstanbul Havalimanında, 10 kilo 520 gram kokain, 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain ele geçirildi. Şanlıurfa'da faaliyette bulunan Ceylanpınar Gümrük Kapısında ise 3 kilo 450 gram captagon ve 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gerçekleşen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, uyuşturucuyla mücadelede kararlı duruşundan taviz vermeyen gümrük muhafaza ekiplerini tebrik ederek şu bilgileri verdi: Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza Ekiplerince yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Yapılan operasyonlar neticesinde İstanbul Havalimanında, 10 kilo 520 gram kokain 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain, Ceylanpınar Gümrük Kapısında, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadelede kararlı duruşundan taviz vermeyen gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.