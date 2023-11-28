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Ekonomi

Bakan Bolat paylaştı: Ambarlı Limanı’nda tespit edildi! Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

İstanbul Ambarlı Limanı’nda yürütülen operasyonlarda, 275 bin 520  elektronik sigara, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kilo kokain ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, operasyona ilişkin "Tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak tarihe geçmiştir" dedi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:09 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 10:42 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Ambarlı Limanı'nda yürütülen operasyonlarda 275 bin 520 elektronik sigara ile 35,2 kilogram kokain ele geçirdi. Ele geçirilen elektronik sigaranın, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara olduğu belirtildi.


Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ambarlı Limanı'nda düzenlenen operasyonlarda 275 bin 520 elektronik sigara, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.


Açıklamanın tamamında,
"Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, İstanbul Ambarlı Limanı'nda yürütülen operasyonlarda, 275 bin 520 adet elektronik sigara, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kg kokain ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigara, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak tarihe geçmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığımızı bozmaya çalışanların, ülkemiz ekonomisine zarar vermek isteyenlerin daima karşısında olmaya devam edeceğiz. Yasa dışı ticarete, uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. Gece gündüz demeden kaçakçılara göz açtırmayan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum"
ifadeleri kullanıldı.



Ticaret Bakanlığı zehir tacirlerine göz açtırmıyor: İstanbul Havalimanı ve Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu
Ticaret Bakanlığı zehir tacirlerine göz açtırmıyor: İstanbul Havalimanı ve Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye kara, hava ve deniz gümrük kapılarında devam ediyor. İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda İstanbul Havalimanında, 10 kilo 520 gram kokain, 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain ele geçirildi. Şanlıurfa'da faaliyette bulunan Ceylanpınar Gümrük Kapısında ise 3 kilo 450 gram captagon ve 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gerçekleşen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, uyuşturucuyla mücadelede kararlı duruşundan taviz vermeyen gümrük muhafaza ekiplerini tebrik ederek şu bilgileri verdi: Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza Ekiplerince yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Yapılan operasyonlar neticesinde İstanbul Havalimanında, 10 kilo 520 gram kokain 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain, Ceylanpınar Gümrük Kapısında, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadelede kararlı duruşundan taviz vermeyen gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.


#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#Ambarlı Limanı
#kaçakçılık
44 dakika önce
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