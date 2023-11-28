Bakan Bolat paylaştı: Ambarlı Limanı’nda tespit edildi! Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Ambarlı Limanı'nda yürütülen operasyonlarda 275 bin 520 elektronik sigara ile 35,2 kilogram kokain ele geçirdi. Ele geçirilen elektronik sigaranın, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara olduğu belirtildi.
Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ambarlı Limanı'nda düzenlenen operasyonlarda 275 bin 520 elektronik sigara, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.