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Ekonomi

Bakan Bolat: Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı küresel alanda desteklemeye devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret etti. Ziyarette, hükümetin uygulamaya aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) güncellenmesi, yatırım ve teşvik programları ile dış ticaret verileri hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını belirten Bolat "Son yıllarda hayata geçirdiği yatırımlar, projeler ve reformlar sayesinde küresel ticaret pazarındaki rekabetçi gücünü ve payını artıran ülkemizin en öncelikli hedeflerinden biri de katma değeri yüksek ürünlerle küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirmektir. Bu noktada TÜSİAD başta olmak üzere iş dünyamızın değerli unsurlarıyla yakın koordinasyon içerisinde kalmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Seda Ekinci
17:29 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 17:41 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat TÜSİAD'ı ziyaret etti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat TÜSİAD'ı ziyaret etti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat,
TÜSİAD Başkanı Turan ve heyetiyle bir araya geldiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ziyarette, hükümetin uygulamaya aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) güncellenmesi, yatırım ve teşvik programları ile dış ticaret verileri hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

  • "Son yıllarda hayata geçirdiği yatırımlar, projeler ve reformlar sayesinde küresel ticaret pazarındaki rekabetçi gücünü ve payını artıran ülkemizin en öncelikli hedeflerinden biri de katma değeri yüksek ürünlerle küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirmektir. Bu noktada TÜSİAD başta olmak üzere iş dünyamızın değerli unsurlarıyla yakın koordinasyon içerisinde kalmayı önemsiyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni program ve stratejilerle sanayicilerimizi, üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı küresel alanda desteklemeye devam edeceğiz."


Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Fashion Connection-IFCO açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin hazır giyimde Avrupa'nın üçüncü, dünyanın yedinci büyük ihracatçısı konumuna ulaştığını belirterek, "Hazır giyimde, geçen yıl 20,6 milyar dolar, tekstilde de 12,3 milyar dolar ihracat ile 30 milyar doların üzerinde tekstil ve hazır giyim ihracatı yaptık." dedi. "İhracatımız 2023 yılında dünya ihracatında ve ithalatındaki gerilemeye rağmen Türkiye olarak yüzde 0, 64'lük bir artışla 256 milyar dolara ulaştırdık. Bu da cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayda geçti" diyen Bakan Bolat, ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, devlet ve millet olarak sergilenen dayanışmayla toplumun gücünün bir kez daha görüldüğünü söyledi.


#Ömer Bolat
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#Orhan Turan
#Ticaret Bakanı
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