Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul temel atma alanında incelemelerde bulundu Türkiyeye tarihi damgasını vuracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul temel atma alanında incelemelerde bulundu: Türkiye'ye tarihi damgasını vuracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un Türkiye'nin dünya ticaretinde etkinliğini artıracağını ve dünya ekonomik koridorlarında lider pozisyona getireceğini belirterek, "Projemiz, gelişen dünyanın en önemli ticari koridorları üzerinde yer alan Türkiye'ye tarihi damgasını vuracaktır." dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul temel atma alanında incelemelerde bulundu: Türkiyeye tarihi damgasını vuracak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı.

Kanal İstanbul güzergahında Sazlıdere Barajı üzerine yapılacak ilk köprünün temel atma alanında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Haziran'da temel atma töreni gerçekleştireceklerini anımsatan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un; dünyada ve Türkiye'de yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkenin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesi olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin; küresel alanda söz sahibi olma hedefiyle adım atan, Karadeniz'i ticaret gölü haline dönüştürmeye çalışan çok güçlü bir ülke olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanal İstanbul; halkımız için, Türkiye için doğru olandır. Biz bugüne dek ülkemiz için doğru olanları yaptık, yine yapacağız. 1930'lu yıllarda İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı ortalama 3 bin iken bugün bu miktar, yılda ortalama 43 bin gemi mertebelerindedir. Bu artışa ek olarak, gemilerin taşıma kapasiteleri de gün geçtikçe artmaktadır. Taşınan yük miktarı ve tehlikeli yük miktarı, gemi sayısından çok daha hızlı artmıştır. Ayrıca, İstanbul Boğazı'ndaki keskin dönüşler, sert akıntılar ve 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotların oluşturduğu şehir içi deniz trafiği gibi nedenlerle gemiler için oluşan seyir zorluğu da bir gerçek."

Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları tek tek anlattı
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları tek tek anlattı

"Gemi trafiğinin artacak olması İstanbul Boğazı'nda alternatif bir geçiş güzergahına ihtiyacı apaçık gösteriyor"

Adil Karaismailoğlu, geçen hafta İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisinin balıkçı teknesine çarpması sonucu 2 balıkçının hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Bu ve benzeri can kaybına neden olan kazaların yaşanmaması, İstanbul ve Türkiye'nin her türlü felaketten korunması, Kanal İstanbul'un önemli bir başka gerekliliğini gösteriyor." dedi.

Kanal İstanbul güzergahında Sazlıdere Barajı üzerine köprü yapılacak.
DHA
Kanal İstanbul güzergahında Sazlıdere Barajı üzerine köprü yapılacak.

İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin güvenli geçişi için belirlenen yıllık kapasitenin 25 bin olduğunu aktaran Karaismailoğlu, halihazırda 43 bin olan trafik yükünün boğazın seyir, can, mal ve çevre güvenliğini nasıl tehdit ettiğinin daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Gemi trafiğinin 2050'li yıllarda 78 bine ulaşacağının öngörüldüğünü belirten Karaismailoğlu, "Bu da İstanbul Boğazı'nda alternatif bir geçiş güzergahına ne denli ihtiyaç olduğunu apaçık gösteriyor." dedi.

Kanal İstanbul için geri sayım başladı: Tarihi dokuya nefes aldıracak
GÜNDEM
Kanal İstanbul için geri sayım başladı: Tarihi dokuya nefes aldıracak

- "Kanal İstanbul'un uzunluğu 45 kilometre olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, mühendislik çalışmasında 204 bilim insanının görev aldığı Kanal İstanbul'un, Türkiye'de lojistik üs, teknoloji geliştirme ve yaşam merkezi kurulmasında önemli bir görevi yerine getireceğini söyledi.

Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere koridorunda yapılacak Kanal İstanbul'un uzunluğunun 45 kilometre, taban genişliğinin 275 metre ve derinliğinin 20,75 metre olacağını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İnşasına başlayacağımız köprümüz, ülkemize kazandırdığımız dev bir eser olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son parçası olan 45 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy kesimindeki Sazlıdere geçişini sağlayacak. Gergin eğik askılı köprü tipinde ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprümüzün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metredir. Eğik askılı köprü tabliyesi 46 metre genişliğindedir. 196 metre uzunluğunda betonarme kuleleri olacaktır. Yaklaşım viyadükleri ile birlikte köprümüzün toplam uzunluğu 1.618 metre olacaktır."

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhuriyet tarihinin en çevreci projesi olacak
EKONOMİ
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhuriyet tarihinin en çevreci projesi olacak

"Dünyayı Türkiye'ye bağlayacak"

Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'nda yaşanan kazanın, gemi geçişlerini aksattığını ve günlük 9,6 milyar dolar zarara yol açtığını anımsatarak, "O nedenle bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum; Türkiye'nin dünya ticaretinde etkinliğini artıracak ve Türkiye'yi dünya ekonomik koridorlarında lider pozisyona getirecek Kanal İstanbul projemiz, gelişen dünyanın en önemli ticari koridorları üzerinde yer alan Türkiye'ye tarihi damgasını vuracaktır." ifadesini kullandı.

Bakanlık tarafından 2003'ten bu yana yapılan projelere değinen Karaismailoğlu, ulaşımın her modunda Türkiye'yi uluslararası bir koridora dönüştürdüklerini söyledi.

Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kanal İstanbul da Uzak Doğu-Avrupa taşımacılığına alternatif olacak en uygun rotanın, ülkemiz olduğu gerçeğini daha da güçlendirecek bir projedir. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, ticari limanlar, demir yolu bağlantıları, lojistik üsleri ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak. Kanal İstanbul'un etkin, verimli ve süratli bir şekilde yapılmasıyla ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması ve toplumun ulaşım ve refah seviyesinin yükseltilmesi de hedeflenmektedir. Kanal İstanbul ile Türkiye'nin deniz yolu küresel taşımacılığındaki rolü güçlenecektir. Ülkemiz uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alacak ve küresel ticarette daha etkin rol oynayacaktır."

Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları tek tek anlattı
OYNAT 03:08
Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları tek tek anlattı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında, Kanal İstanbul projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin yönelttiği, 'İstanbul Boğazı'ndan ücretsiz geçmek varken gemilerin neden Kanal İstanbul'u tercih edeceğine' ilişkin eleştirilere yanıt veren Karaismailoğlu, 'Gemilerin sayıları ve boyutları artmaya başladı. 10 sene sonra Boğaz'dan 78 bin gemi geçmesini bekliyoruz. Bu kadar geminin Boğaz'dan geçmesi mümkün değil. Bu da gemilerin beklemesi demek. Bir geminin bekleme maliyeti yaklaşık 104 bin dolar. İşletmeler bu hesaplamaları yaparak Kanal İstanbul alternatifine yönlenecek.' dedi.

"Boğazın tarihsel ve kültürel dokusunun korunmasına katkı sağlayacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, projenin, başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki insanların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ve Boğaz'ın tarihsel ve kültürel dokusunun korunmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Kanal İstanbul'un Türkiye için olduğu kadar Türk boğazlarını kullanan tüm ülkeler için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, projenin, Türkiye'yi küresel bir lojistik üs konumuna getirerek hem bölgesinde hem de dünya ticaret ve ulaşım yollarında söz sahibi yapacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'u durdurup krediyi ödemeyeceğiz para veren ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız
OYNAT 00:34
Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'u durdurup krediyi ödemeyeceğiz para veren ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul projelerini durduracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, 'Parasını ödemeyeceğiz. Buna kredi veren ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Haziranın sonunda temeli atıyoruz
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Haziranın sonunda temeli atıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ayasofya'yı bir yıl önce hamdolsun açtık. Ardından dün Taksim Camii'nin açılışı da bizlere nasip oldu. Bugün de Çamlıca Kulesi'ni açıyoruz. Bitmedi. Şimdi. İnşallah haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
40 yıldır gözü gibi bakıyor

40 yıldır gözü gibi bakıyor

'Altın Anne' ömrünü 3 engelli çocuğuna adadı.
Seni göndereceğim

'Seni göndereceğim'

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş sözler.
45 milyonu aştı

​Sağlık Bakanlığı uygulanan toplam aşı sayısını açıkladı

​Yarın hizmete girecek iki ilin bir yıllık ihtiyacını karşılayacak

​FETÖ'cü firari sanıkların mal varlıklarına el konulacak.

Dört yıl önce hobi olarak başladı.

​Haziranda 1,5 yılın zirvesine çıktı

En sonunda 12 yaşındaki oğlu ikna etti.

Bakan Yanık: 1000 TL pandemi desteği ödemesi yaptık
Ekonomi

Bakan Yanık: 1000 TL pandemi desteği ödemesi yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, "108 bin 262 haneye daha 1000 TL pandemi desteği ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.
Türkiye bu cinayete kilitlendi: Necla-Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü?
Hayat

Türkiye bu cinayete kilitlendi: Necla-Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü?

Üç yıl önce Konya'da evlerinde öldürülen Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayeti hala çözülemedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekrar gündeme getirilen Necla-Metin Büyükşen çiftinin ölümü tüm Türkiye'nin merak konusu oldu. Çiftin oğulları olan Uğur Büyükşen ve cinayet sırasında evde olan Büşra Büyükşen konuyla ilgili detaylı açıklamalar yapmıyor. Necla-Metin Büyükşen çiftinin doktor olan oğulları Osman Büyükşen ise ailesinin katillerini arıyor. Mehir tartışmasıyla tekrar gündeme gelen olayın detayları haberimizde.
Fatih Altaylı hakaret ettiği kadını köşe yazısında hedef aldı: Hak ettiğin karşılığı alırsın
Gündem

Fatih Altaylı hakaret ettiği kadını köşe yazısında hedef aldı: Hak ettiğin karşılığı alırsın

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından, Cemile Taşdemir isimli kullanıcının atmış olduğu bir tweete, "Yaratık, benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma" ifadeleriyle karşılık vermişti. Altaylı, bugünkü köşe yazısında "Bana saldıran bu hesaba hak ettiği yanıtı verdim. Türbanlı isen türbanlısın. Ben de pantolonluyum, ceketliyim! Birine haksız bir ithamda bulunursan, hak ettiğin karşılığı alırsın" diyerek bir kez daha Taşdemir'i hedef aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.