Ekonomi Bakan Kurumdan filtre açıklaması 20 kat fazla ceza kesebiliriz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum'dan 'filtre' açıklaması: 20 kat fazla ceza kesebiliriz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Termik santrallerin 6 ay içinde bu işe başlayıp, filtreleme projelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Eğer başlamazlarsa bakanlığımız 6'ncı aya müteakip normal çevre cezalarının 20 kat fazlası ceza kesebilir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Çevre ve Şehirlik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.
Çevre ve Şehirlik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATO Congresium'da düzenlenen 'Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları' açılışına katıldı. Dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerin, dünyadaki değişen güç dengelerinin ve oluşan yeni dengelerin masaya yatırıldığı buluşmada, Bakanlar Kurum ve Varank, kısa bir konuşma yaparak, başarılı firmalara ödüllerini verdi.

Bakan Kurum, programın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kurum, baca gazı filtresi olmayan termik santrallere çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların tamamlanması için 30 ay daha süre tanınması düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili "Devlet kendi bütçesi ile taktıracak" diye bir ifade kullanmadığını bildirdi.

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Bacalara filtre takma zorunluluğu getirildi

Termik santrallerin ürettiği enerjiye ihtiyaçlarının bulunduğunu kaydeden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Enerji üretimden kaynaklı bacaların çevre kirliliğini engellemek adına bacalara filtre takma zorunluluğu getirildi. Buna AK Parti'nin de içerisinde bulunduğu tüm Meclisimiz ile birlikte oy birliği içerisinde bu yılın sonuna kadar süre verildi. Bir kısım santraller işlemleri başlatıp, bitirme aşamasına geldiler, bir kısım santraller de fiilen projelendirme aşamasındalar.

  • Mevcut tasarı kanunu 2022 yılına kadar 2,5 yıllık bir süre veriyor gibi gözükse de burada ki durum şu; termik santrallerin filtrelemelerini yapmak için 6 ay içerisinde bu işe başlayıp, filtreleme projelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Eğer başlamazlarsa, bakanlığımız 6'ıncı aya müteakip gidip normal çevre cezalarının 20 kat fazlası ceza kesebilir. Eğer 6'ıncı ayın sonunda, işletme ne bir proje vermiş ne de çevre kirliliğine dair bir proje sağlamamışsa, biz de bakanlıklar olarak vatandaşımızın sağlığını, hayatını ilgilendiren konuda adım atarız. 'İşi gider resen yaparız, ilgili yükleniciden bedelini alırız' diyoruz."

Bakan Kurum, filtreleme işini devletin kendi bütçesinden gerçekleştirmediğini vurgulayarak, "Devletimizin termik santrallerin filtrelemelerine ilişkin bir teşviği söz konusu değil. Gider, tamamen termik santrallerin kendilerine aittir. Devlet olarak bunun yapılmasını teşvik ediyoruz. Bunun dışında bir finans desteği yok" ifadelerini kullandı.

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