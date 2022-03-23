Bakan Nebati duyurdu: Müjdelerimiz yakında

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi. Bakan Nebati görüşme sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada yakın zamanda yeni müjdeler verileceğini duyurdu.

'Can suyu olacak'

Nebati paylaşımında, "Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. Sn. Bakanımız Mustafa Varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında. Ülkemizin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.