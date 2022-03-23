Ekonomi Bakan Nebati duyurdu Müjdelerimiz yakında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati duyurdu: Müjdelerimiz yakında

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakan Varank ile yaptığı görüşme sonrası yatırım alanında yakın zamanda yeni müjdeler vereceklerini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Nebati duyurdu: Müjdelerimiz yakında
Mustafa varank - Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi. Bakan Nebati görüşme sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada yakın zamanda yeni müjdeler verileceğini duyurdu.

'Can suyu olacak'

Nebati paylaşımında, "Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. Sn. Bakanımız Mustafa Varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında. Ülkemizin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
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