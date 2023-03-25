Bakan Nebati: Güvenle azimle ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz

Geçtiğimiz hafta ön sipariş süreci başlayan Togg için bir haftada 100 bin ön sipariş kaydı oluşturuldu. Togg, yoğun ilgi görmeye devam ederken muhalefet ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında yerli otomobile ilişkin açıklamalarda bulunan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerli markaya yerli otomobil denilmemesi gerektiğini savunarak "Baktığınızda yerli parçası ya da yerli katma değer oranı sınırlı olan bir otomobile yerli otomobil dememek lazım." açıklamasında bulundu. Babacan, 2015 yılında yaptığı açıklamada ise yerli otomobilden bahsederken "Önemli olan bütün bunların yöneticisi olabilmek. İşin sahibi olmak." ifadesini kullanmıştı.