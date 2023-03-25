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Ekonomi

Bakan Nebati: Güvenle azimle ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nebati, "Togg başta olmak üzere elektrikli araç ekosistemi, savunma sanayi, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yatırımlar ve enerji teknolojileri üretimi gibi alanlarda elde ettiğimiz büyük başarıları daha da ileriye taşıyarak Türkiye Yüzyılı'na güvenle, azimle ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

14:48 . 25/03/2023 Cumartesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat artışları hedeflerimize ulaşmak için kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesine ve reel sektörün uygun koşullarda finansmana erişimine önem veriyoruz. Bu kapsamda, Hazine Destekli Kefalet Sistemini aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor, selektif kredi politikalarımızla sürdürülebilir büyümeyi destekliyoruz.

'Kadın işgücünde katılım oranı tarihi seviyelerde'

Diğer taraftan, kadınlarımıza kapsamlı programlar, teşvik ve destekler sunarak pozitif ayrımcılık uygulamayı kesintisiz sürdürüyoruz. 2023 Ocak ayı itibarıyla, kadınların ülkemizde işgücüne katılım oranı yüzde 36,1 ile tarihi yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Selektif kredi politikalarımızın yanı sıra, Model kapsamında attığımız diğer adımlar ve iyileşen yatırım ortamımızla birlikte, girişimcilik ekosistemimizi güçlendiriyor, yerli ve katma değerli üretimi artırmak ve küresel değer zincirindeki konumumuzu her geçen gün daha ilerilere taşımak için çalışıyoruz.

'Türkiye Yüzyılı'na güvenle ilerlemeye devam ediyoruz'

Bu çerçevede, Togg başta olmak üzere elektrikli araç ekosistemi, savunma sanayi, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yatırımlar ve enerji teknolojileri üretimi gibi alanlarda elde ettiğimiz büyük başarıları daha da ileriye taşıyarak Türkiye Yüzyılı'na güvenle, azimle ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz."


'Yerli markaya yerli otomobil denilmemeli' diyen Babacan'ın yıllar önceki açıklaması gündem oldu: Önemli olan yöneticisi olabilmek
'Yerli markaya yerli otomobil denilmemeli' diyen Babacan'ın yıllar önceki açıklaması gündem oldu: Önemli olan yöneticisi olabilmek

Geçtiğimiz hafta ön sipariş süreci başlayan Togg için bir haftada 100 bin ön sipariş kaydı oluşturuldu. Togg, yoğun ilgi görmeye devam ederken muhalefet ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında yerli otomobile ilişkin açıklamalarda bulunan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerli markaya yerli otomobil denilmemesi gerektiğini savunarak "Baktığınızda yerli parçası ya da yerli katma değer oranı sınırlı olan bir otomobile yerli otomobil dememek lazım." açıklamasında bulundu. Babacan, 2015 yılında yaptığı açıklamada ise yerli otomobilden bahsederken "Önemli olan bütün bunların yöneticisi olabilmek. İşin sahibi olmak." ifadesini kullanmıştı.


#Nureddin NEbati
#Türkiye Yüzyılı
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