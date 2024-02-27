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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten spekülasyon uyarısı: Kurala dayalı öngörülebilir politikalar seçim sonrasında da devam edecek

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulduğuna dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kurala dayalı ve öngörülebilir politikaların seçim sonrası dönemde de aynen devam edeceğini belirtti.

Kenan Biter
Kenan Biter
09:29 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 09:36 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik spekülatif haberlere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.


Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, kurala dayalı ve öngörülebilir politikaların seçim sonrası dönemde de aynen devam edeceğini belirtti.


KURALA DAYALI POLİTİKALAR SEÇİM SONRASINDA DA DEVAM EDECEK


Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde;

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır.


Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.


Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir.

Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz.




#Mehmet Şimşek
#Seçim
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Spekülasyon
9 dakika önce
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