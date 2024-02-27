Bakan Şimşek'ten spekülasyon uyarısı: Kurala dayalı öngörülebilir politikalar seçim sonrasında da devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik spekülatif haberlere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, kurala dayalı ve öngörülebilir politikaların seçim sonrası dönemde de aynen devam edeceğini belirtti.
KURALA DAYALI POLİTİKALAR SEÇİM SONRASINDA DA DEVAM EDECEK
Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır.
Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.
Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz.