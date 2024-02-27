Bakan Şimşek'ten spekülasyon uyarısı: Kurala dayalı öngörülebilir politikalar seçim sonrasında da devam edecek

Dünyanın ilk 10 diş implantı üreticisi arasında yer alan MegaGen, Güney Kore dışındaki ilk üretim tesisini Türkiye'de İstanbul'a kurma kararı aldı ve buna yönelik çalışmalarını da hızlandırdı. Dev firma Türkiye'ye kuracağı fabrikayla ilk aşamada 15 milyon dolarlık, 5 yıl sonra 100 milyon dolarlık yatırım yapacak ve ürettiği ürünleri tüm dünyaya 'Made in Türkiye' etiketiyle pazarlayacak.