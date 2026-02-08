Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'de geçen ay hava yollarında 17,8 milyon kişiye hizmet verildi

"Yolcu trafiği de iç hatlarda 1 milyon 752 bin 332, dış hatlarda 2 milyon 437 bin 642 olmak üzere 4 milyon 189 bin 974 oldu. Ocak ayında hizmet verilen toplam yolcu trafiği de 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 14 artış gösterdi. Böylece İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarını bir ayda kullanan yolcu sayısı 11,1 milyonu aştı. Hava yolunu tercih eden neredeyse her iki yolcudan biri İstanbul'daki havalimanlarından seyahat etti. Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise 1862 uçak trafiği gerçekleşti."