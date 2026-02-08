Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'de geçen ay hava yollarında 17,8 milyon kişiye hizmet verildi

Ocak ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında transit yolcular da dahil olmak üzere 17 milyon 785 bin 633 yolcuya hizmet verildiğini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, verilerin Türkiye’nin havacılık sektöründeki hareketliliği ve büyüyen yolcu trafiğini ortaya koyduğunu vurguladı.
Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından hazırlanan istatistikleri paylaşarak, transit yolcular da dahil olmak üzere toplam 17 milyon 785 bin 633 yolcunun havalimanlarından hizmet aldığını belirtti.
"Toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 179 bin 78’e ulaştı"
Ülke genelinde hizmet veren havalimanlarındaki yolcu trafiğine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Yolcu trafiği 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 7 artış gösterdi"
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da ocakta iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 479, dış hatlarda 14 bin 209 olmak üzere 23 bin 688 olarak gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, şunları ifade etti:
"Turizm merkezlerindeki havalimanlarında bir ayda 2 milyon 285 bin 422 yolcu ağırlandı"
Bakan Uraloğlu, geçen ay turizm merkezlerindeki havalimanlarında iç hatlarda 1 milyon 446 bin 366, dış hatlarda 839 bin 56 olmak üzere 2 milyon 285 bin 422 yolcu trafiği, iç hatlarda 10 bin 418, dış hatlarda 6 bin 321 olmak üzere 16 bin 739 uçak trafiği olduğunu bildirerek, şunları kaydetti: