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Ekonomi

Bakanlık 145 işçi için devreye girdi: İşverene 2 milyon 9 bin 560 lira ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'un Çatalca ilçesinde sendikal örgütlenme çalışmalarına katıldıkları gerekçesiyle 145 kişiyi işten çıkaran firmaya 2 milyon 9 bin 560 lira para cezası kesti.

17:37 - 27/08/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 17:40 - 27/08/2024 الثلاثاء
DHA
İşverene 2 milyonu aşkın ceza kesildi.
İşverene 2 milyonu aşkın ceza kesildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Çatalca'da faaliyet gösteren bir firmada sendikanın örgütlenme çalışmaları nedeniyle 13 kişinin işten çıkarıldığını ve ardından bu işçilerin işten çıkarılmasına karşı eylem yapan 132 işçinin daha işten çıkarıldığını hatırlattı.

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından teftiş raporunun hazırlandığı belirtilerek, "Yapılan tespitler sonucu, firmanın iş yerinde sendikal baskı nedeniyle iş akdinin sona erdirdiği tespit edilen 141 işçi için 8 bin 590 liradan toplam 1 milyon 211 bin 190 lira idari para cezası uygulanması istenmiştir. İşverenin, Türkiye İş Kurumuna bildirilmeden 145 işçi için toplu çıkış vermesi nedeniyle de 5 bin 506 liradan toplam 798 bin 370 lira idari para cezası vermesi istenmiştir. Ayrıca, sendika üyesi işçileri işten çıkarmak suretiyle işyerinde hukuka aykırı olarak sendikal faaliyetleri engelleyen işveren hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Emeğin, sendikal örgütlenmenin ve çalışanların hak ve özgürlüklerinin korunması için bakanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz" denildi.

#İstanbul
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Çatalca
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