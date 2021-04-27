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Ekonomi Bin 256 yatırım yolda 30 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak
İŞ DÜNYASI

Bakanlık teşvik belgelerini verdi: 30 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak

Bin 256 yatırım yolda: 30 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından mart ayında yatırım tutarı 19 milyar 755 milyon lira olan 1256 yatırım için teşvik belgesi düzenlenirken söz konusu yatırımların hayat geçirilmesi halinde 30 binden fazla kişiye iş kapısı açılması planlanıyor.

Haber Merkezi AA
Bakanlık teşvik belgelerini verdi: 30 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak
Foto/arşiv

Bakanlığın, mart dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 1256 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 19 milyar 755 milyon 171 bin 380 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 30 bin 307 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 1 milyar 231 milyon 229 bin 565 lira olan ve 3 bin 14 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 81 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 265 firma yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alırken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 2 milyar 610 milyon 626 bin 251 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 9 bin 527 olarak gerçekleşti.

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