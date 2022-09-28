Ekonomi Bakanlıktan Ardahanda depremden etkilenen vatandaşlara nakdi destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlıktan Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlara nakdi destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Bakanlıktan Ardahanda depremden etkilenen vatandaşlara nakdi destek
Ardahan depreminde hasar gören bir ev.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin lira kaynak aktarıyoruz." ifadesini kullanarak, deprem nedeniyle konutlarından tahliye edilen haneleri yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Konutlarından tahliye edilen vatandaşlarımıza ilk etapta hane başına 3 bin lira olmak üzere acil destek sağlıyoruz. Hane zarar tespitlerinin ardından hane eşyası ve hane yapım-onarım desteklerini de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz."

Ardahan'daki depremde esnafın kaçış anı kamerada
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Ardahan'daki depremde esnafın kaçış anı kamerada
Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme yakalanan esnafın kaçışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken jandarma ekipleri vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyardı.

Ardahan'da depremzedeler geceyi çadırlarda geçirdi
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Ardahan`ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde taş yapılı bazı evlerin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı.
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Depremde, Küçük Altunbulak köyünde 8 ev, civar köylerde de bazı yapıların duvarları yıkıldı.
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Göle`de dün yaşanan deprem sonrası kentteki ilgili kurumların görevlileri vatandaşlara yardımcı olmak için başlattıkları çalışmaları sürdürdü.
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Depremde Çullu, Esenyayla, Çükütaltunbulak, Koyunlu ve Kuytuca köylerinde evleri hasar gören vatandaşlar için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) jandarma desteğinde 50 çadır kuruldu.
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Artçı sarsıntılar sebebiyle evlerine giremeyip geceyi dışarıda geçirenler ile evleri hasar gören vatandaşlar halen bu çadırlarda kalıyor.
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Türk Kızılayı görevlileri de köylerdeki depremzedelerin yiyecek ve içecek ihtiyacını mobil ikram aracından karşılıyor.
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Depremden etkilenen alanlara gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşlara psikososyal destek veriyor.
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Bazı vatandaşların da soğuk hava nedeniyle dışarıda kurdukları sobayla ısındıkları görüldü.
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Çullu köyünde yaşayan İskender Kandıray, depremin ardından kendilerine çadır verildiğini söyleyerek, \"Korkup geceyi çadırda geçirdik. Halen ailem çadırda kalıyor.\" dedi.
Ardahan'da depremzedeler geceyi çadırlarda geçirdi
Ardahan'da merkez üssü Göle ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde konutları hasar gören vatandaşlar ve artçılar nedeniyle evlerine giremeyenler geceyi çadırlarda geçirdi.

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