İsviçre'nin bankacılık devi Credit Suisse'de tarihi sızıntı

Credit Suisse, bir muhbirin 30 bine yakın müşterinin verilerini basına sızdırması sonrasında İsviçre bankacılık tarihinin en büyük skandallarından birinin merkezine oturdu.

Sızan bilgiler Credit Suisse’in gerekli tedbirleri almadığı ve uzun zamandır taahhüt ettiği halde şüpheli müşterileri ve fonları denetlemediğini gösteriyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre; Uluslararası medya kuruluşlarında yer alan raporlara göre Credit Suisse insan kaçakçılığı yapan ya da rüşvet ile suçlanan bir çok kişinin paralarını uzun yıllar muhafaza etmiş.

Credit Suisse ile ilgili bilgileri bir Alman gazetesine sızdıran muhbir ise İsviçre’deki banka gizlilik kanunlarının etik dışı olduğunu ve bu kanunun İsviçre bankalarının vergi kaçakçılarının ana iş ortağı olmasına yardım ettiğini söyledi.

REKLAM

Sızdırılan verilere göre bazı banka hesaplarının açılış tarihi 1.940’lı yıllara kadar uzanırken bazıları ise 2000 yılında açılmış durumda. Açılan hesapların büyük bir bölümü ise hala aktif.

Credit Suisse sızdırılan bilgiler sonrasında kara para akladığı gerekçesiyle İsviçre tarihinde ilk defa suçlamayla karşılaşabilecek banka olabilir.

EKONOMİ Olası bir savaşa karşı ABD harekete geçti: Rus bankalarının para akışını kesecek

EKONOMİ Borsa haftaya yükselişle başladı