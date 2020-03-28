Bankadan şaka gibi cevap: Sokağa çıkması yasak olan müşterisini şubeye çağırıyor

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için çok sayıda işletme kapılarını kapatınca gelirlerde yaşanan düşüşle ortaya çıkan mağduriyetleri önlemek için atılan adımlardan biri de borç erteleme ve taksit yapılandırma oldu.

Hafta başında kamu bankaları öncülüğünde açıklanan destek paketlerine özel taraftan da büyük destek gelince neredeyse tüm bankaların katılım gösterdiği seferberliğin de fitili ateşlendi.

Açıklanan destek paketlerinden faydalanmak için harekete geçen binlerce kişi çağrı merkezleri üzerinden bankaların telefonlarını adeta kitlerken aldıkları cevap ile büyük hayal kırıklığı yaşadı.

YASAKLI MÜŞTERİSİNİ ŞUBEYE ÇAĞIRIYOR

Borç erteleme ve yapılandırma için müşterilerinden farklı oranlarla faiz talep eden bankalar, salgından kaynaklı sokağa çıkılmaması için onca uyarı yapılırken borç erteleme ve yapılandırmada bilgi ve işlem için de şubeye davet ediyor. Tabi bankalar bu daveti yaparken yaş sınırlaması da gözetmiyor.

Borç erteleme için bir bankanın çağrı merkezini arayan 65 yaşın üstündeki vatandaş, sokağa çıkma yasağı olduğunu söylemesine rağmen işlem için şubeye gitmesi gerektiğinin söylendiğini belirtiyor.

PARA CEZASI VAR!

Koronavirüsün Türkiye’ye sıçramasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkmak yasak. Yasağa rağmen sokağa çıkanlara ise cezai işlem uygulanıyor.

“TALEPLER SES KAYDI VE SMS İLE ALINMALI”

Açıklanan ekonomik paketlerde krediler ve kredi kartları ödemelerinin öteleneceği söylenmiş olsada, fiili durumda uygulanmasında çeşitli zorluklar çıkarıldığına dikkat çeken Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal, “Bankalar kredi taksitlerinin ötelenmesi için tüketicileri şubelere davet etmektedir. Bu uygulama vatandaşı riske atmakta olup, tüketicinin sağlığını tehdit etmekte, kaldı ki 65 yaş üstünde olan vatandaşların sokağa çıkma yasakları olmasına rağmen nasıl şubeye gidecek, bu uygulama vatandaşı yokuşa sürmektir. Bankalar kredi taksitleri ve kredi kartları ödemeleri öteleme taleplerini e posta, sms veya ses kayıtlı telefon talimatları ile almalıdır. Ülke normale dönünce ise bu talepleri vatandaşlarımızı şubeye davet ederek, yazılı ortama döküp imzaları alınabilir.” diye konuştu.

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FIRSATA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bankaların kredi taksitleri ve kredi kartı ödemeleri ötelemelerini faiz uygulayarak yapabileceklerini bildirmesine ilişkinde konuşan TÜKODER Başkanı Koçal, “Ortada ciddi bir mücbir sebep var iken, ülke olarak vatandaşlarımız can derdine düşmüş iken Yıllardır tüketici üzerinden kârını katlayarak faaliyetlerini sürdüren bankalar bu mücbir sebepten de faydalanarak bunu fırsata çevirmeye çalışıyorlar.” dedi.

BANKALARA AÇIK ÇAĞRI: FAİZSİZ ÖTELEYİP 12’YE BÖLÜN

‘Bankalara bu süreçte herkes elini taşın altına sürüyor ise sizde yapacağınız kardan vazgeçin’ çağrısında bulunan Koçal sözlerini şöyle sürdürdü;

“İçinde bulunduğumuz mücbir sebep nedeniyle tüketici kredi taksitleri faizsiz ve temerrüte düşürülmeden dört ay ötelenerek başlatılmalı, ötelenen dört aylık taksitlerin toplamı 12 ay eşit taksit halinde diğer ödenecek taksitlere ilave yapılmalıdır. BDDK ve Bankalar birliği bu konuda gerekli çalışmaları yapmalı yasal düzenleme gerekiyor ise acilen düzenleme yapılmalıdır. Kredi kartı ödemeleri dört ay ötelenmeli, toplam tutar faizsiz 12 ay taksitlere bölünerek ödenmesi sağlanmalıdır. Dört ay için ötelenen kredi kartları ve kredi taksitleri ödenmediğinden dolayı tüketici kara listeye girmemeli, kartları kullanıma kapatılmamalıdır.”