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Ekonomi

Basın İlan Kurumu afet bölgelerindeki basın mensuplarına iki katına kadar borç verebilecek

Basın İlan Kurumu, deprem ve sel gibi afetlerin yaşandığı yerlere özgü olarak, basın mensuplarına verilen borç para miktarını iki katına kadar artırıp geri ödeme taksitlerini 6 aya kadar erteleyebilecek.

12:55 . 28/02/2023 Salı
AA
Basın İlan Kurumu

Basın İlan Kurumu

Kurumun genel müdürlük ve resmi ilan ve reklam yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ile kurum tarafından basın mensuplarına verilen borç parayla ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre, deprem ve sel gibi afetlerin yaşandığı yerlere özgü olarak, basın mensuplarına verilen borç miktarı iki katına kadar artırılıp, geri ödeme taksitleri 6 aya kadar ertelenebilecek.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği il ve ilçelerdeki resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunan veya bekleme süresi içerisinde olan gazeteler için Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 66. ve 79. maddelerindeki asgari fiili satış şartları 1 Nisan 2023'e, 44. maddesinde yer alan asgari fiili satış şartları ise 1 Ocak 2024'e kadar aranmayacak.

Öte yandan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, kurumun yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda da yapılabilecek.


Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


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1 saat önce
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Basın İlan Kurumu afet bölgelerindeki basın mensuplarına iki katına kadar borç verebilecek
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