BES’te en kazançlı fon Katılım Emeklilik’ten

Katılım Emeklilik’in Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KJM), 2025 yılında yatırımcısına yüzde 139 getiri sağlayarak BES piyasasında en çok kazandıran fon oldu. Katılım Emeklilik’ten yapılan açıklamaya göre, bireysel emeklilik sistemi 2025’te güçlü bir büyüme performansı sergilerken, sistemdeki katılımcı sayısı 10 milyonu aştı. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ve 18 yaş altı BES dahil edildiğinde toplam katılımcı adedi 18 milyon seviyesine ulaştı. BES ve OKS kapsamındaki toplam fon büyüklüğü ise 2 trilyon lirayı aşarak yaklaşık 50 milyar dolarlık bir ekosistem oluşturdu.

KATILIM ESASLI FONLARIN HACMİ 800 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Toplam büyüklüğü yaklaşık 800 milyar liraya ulaşan katılım esaslı fonlar, 2025’te enflasyonun üzerinde sağladıkları reel getirilerle öne çıktı. Altın, kıymetli madenler ve kira sertifikalarına dayalı varlık sınıflarının performansı, BES’in uzun vadeli bir tasarruf ve gelir tamamlayıcı sistem olarak önemini bir kez daha ortaya koydu. KJM, BEFAS’ta işlem gören 394 emeklilik yatırım fonu arasında yüzde 139 yıllık getiriyle en çok kazandıran BES fonu oldu. Aynı dönemde Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KEF) yüzde 102,45 getiri sağlarken, Türkiye’nin ilk gümüş emeklilik yatırım fonu olan KGC, halka arz edildiği 26 Eylül 2025’ten yıl sonuna kadar yüzde 57,46 getiri elde etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİ

Katılım Emeklilik, yüzde 100 faizsiz yatırım prensibiyle oluşturduğu 20 emeklilik fonu ile portföy çeşitliliğine odaklanırken, 2025’i 63,28 milyar liralık fon büyüklüğüyle tamamladı. Yıla 32,79 milyar lira fon hacmiyle giren şirket, fon büyüklüğünü yüzde 92,94 artırdı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, disiplinli portföy yönetimi ve aktif yönetim stratejileri sayesinde güçlü fon performansı elde ettiklerini belirterek, 2026’da da yatırımcılara enflasyonun üzerinde reel getiri sunmayı hedeflediklerini söyledi. Sincek, dijitalleşme ve müşteri odaklı yenilikçi ürünlerle katılım sigortacılığında hem büyüme hem de hizmet kalitesinde çıtayı yükselteceklerini ifade etti.







