İsyanların sebebi çöken ekonomi: İran Riyali'nin dip yapması protestoları tetikledi

Türkiye ile İran arasındaki ticarette görece bir denge bulunduğunu belirten Osman Aksoy, yaşanan gelişmelerin iki ülkedeki şirketleri etkileyebileceğini söyledi. Aksoy, “İran’da faaliyet gösteren Türk ve İranlı firmalar bu süreçten olumsuz etkilenebilir. Artan maliyetler ve kârlılık sorunları gündeme gelebilir. Ancak mevcut gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerinde doğrudan ve büyük bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Olayların ne kadar süreceğini ise şu aşamada öngörmek zor” diye konuştu.