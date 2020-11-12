Son dakika deprem haberlerin ardı arkası kesilmiyor. İzmir'de meydana gelen yıkıcı deprem sonrası Silivri açıklarında da bir deprem geldi. Beklenen İstanbul depremi hakkında da uzmanların yürüttüğü fikirlerin insanları daha da korkutuyor. Hatta depreme yakalanmadan önce ilan edilecek ulusal seferberlik ile hazırlık yapılması öngörülüyor.
Deprem olmadan insanlar kendilerini korumak için evlerinin sağlam olup olmadığını araştırıyor. Evlerinin riskli olduğunu öğrenenler ise kentsel dönüşüm için araştırmaya başlıyor.
Peki, bir binanın kentsel dönüşümü nasıl yapılır?
Riskli olduğunu düşündüğünüz bir yapının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılmasını istiyorsanız, ilk olarak yapının riskli olduğuna dair bir raporu almanız gerekiyor.
Bilindiği üzere kentsel dönüşümün ilk koşulu; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, yapının riskli olarak tespit edilmesi oluyor.
Raporu belirlen kurumlar veriyor
Kentsel dönüşüm kapsamında yapının riskli olup olmadığını belirlenen kurum ve kuruluşlar tarafından tespit edilip bakanlığa bildiriliyor ve gerekli düzenlen amaçlanıyor. Bu kuruluşlara da kişi evinin kentsel dönüşümü için bir dilekçe ile başvuru yapılabiliyor. Kentsel dönüşün dilekçe örneğini ise tıklayarak öğrenebilirsiniz.
- Kentsel dönüşüm için başvuruda istenen gerekli belgeler ise şunlar:
- Tapu Fotokopisi
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat
- Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı
- Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı (Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı)
- Vekaletname
- Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi