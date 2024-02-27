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Ekonomi

Bitcoin'in fiyatı 26 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 56 bin doların üzerine çıkarak Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Kripto para biriminin son 24 saatteki değer kazancı yüzde 9,3'ü geçti

10:41 - 27/02/2024 Salı
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,4 artarak 2 trilyon 130 milyar doları aştı.


En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin ETF'lerine yatırımların artışının sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 9,3'ten fazla değer kazandı.


Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.


Bugün TSİ 09.30 itibarıyla 56 bin 300 dolardan işlem gören Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaştı.


Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 8,4'ü aştı.


Bitcoin, Ekim 2023'ten bu yana yüzde 100'den fazla değer kazandı ancak Aralık 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta.

Bitcoin'in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.


Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin'in fiyatı Mayıs 2020'deki son yarılanma sürecinin ardından Aralık 2021'de rekor seviyeye ulaşmıştı.


Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,1 değer kazanarak 3 bin 230 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.


ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.




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