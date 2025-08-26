Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Yeni Şafak
26/08/2025
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 11.489,07 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 11.489,07 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazanarak 11.477,80 puanla kapanış rekoru tazeledi. Endeks, dün gün içinde ise 11.519,64 puanla rekor seviyeyi gördü.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,27 puan ve yüzde 0,10 artışla 11.489,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,37 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ve yeni tarife tehditleri sonrası negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

