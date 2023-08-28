Borsa İstanbul'da tarihi rekor

Türkiye her geçen yıl ihracatta yeni bir rekorlar elde ederken, dikkatleri üzerine çeken sektörlerden biri de tarım oluyor. Tarımsal ürünlerin ihracatından elde edilen gelir son yıllarda artış gösteriyor. Dünyaya ihraç edilen tarım ürünlerinde aslan payını stratejik öneme sahip olan fındık, kurutulmuş üzüm, incir gibi ürünler alıyor.