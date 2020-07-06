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Ekonomi Borsa İstanbuldan 6 yabancı kuruluşa açığa satış yasağı tedbiri
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Borsa İstanbul'dan 6 yabancı kuruluşa 'açığa satış yasağı' tedbiri: Açığa satış tedbiri nedir?

Borsa İstanbul'dan 6 yabancı kuruluşa 'açığa satış yasağı' tedbiri

Borsa İstanbul, 6 yabancı kuruluşa bir ila 3 ay arasında değişen açığa satış yasağı getirildiğini duyurdu. Söz konusu kuruluşlardan Barclays Capital, Credit Sy,uisse, Merrill Lynch ve Goldman Sachs için 3 ay ve J.P. Morgan ile Wood and Company Financial Services için de 1 ay açığa satış yasağı uygulanacak.

Haber Merkezi AA
Borsada 6 yabancı kuruma 1-3 ay açığa satış yasağı geldi.
Borsada 6 yabancı kuruma 1-3 ay açığa satış yasağı geldi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren Borsa İstanbul BIST 30 Endeksi'nde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağının kaldırıldığı ve gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildiği hatırlatıldı.

Borsa'ca gözetim faaliyeti kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu yatırımcı hesaplarından 1 Temmuz'da gerçekleştirilen işlemlerin açığa satış bildirimlerinin yapılmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı açığa satış hükümlerine uyulmadığı belirlenmiş ve 6 Temmuz'dan (bugün) başlamak üzere haklarında açığa satış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın ve yatırım kuruluşlarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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Açığa satış tedbiri uygulanacak yatırımcılar ve tedbir süreleri şöyle:

Yatırımcı

Tedbir Süresi

BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED

3 ay

CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LIMITED

3 ay

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

3 ay

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

1 ay

J.P.MORGAN SECURITIES PLC.

1 ay

WOOD AND COMPANY FINANCIAL SERVICES AS

1 ay

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"Açığa satış yasağı" tüm dünya borsalarında uygulanan bir tedbir

Dünya genelinde özellikle finansal kriz ya da hisse bazlı yoğun haber akışı ile belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların çok büyük zararlara uğramaması nedeniyle kullanılan tedbirlerden biri olan "açığa satış yasağı", Türkiye'de de dönem dönem uygulanmıştı.

ABD'de, 2008 krizinde ülkenin sermaye piyasaları regülatörü SEC, 19 Eylül'de uyguladığı geçici açığa satış yasağında toplam 799 hisse senedi yasak kapsamına almıştı. Avrupa tarafında da 2008'de İngiltere, 2011 ve 2012'de ise Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'da bankacılık sektörüne ilişkin haber akışı nedeniyle geçici açığa satış yasakları getirilmişti.

Hızlı fiyat hareketlerine neden olan haber akışlarını kullanarak yoğun işlemlerle spekülatif kazanç elde etmeye çalışan piyasa oyuncularının işlemlerine getirilen kısıtlamalardan biri olan açığa satış yasağının geçici bir uygulama olduğunu anımsatan analistler, daha önceki örneklerde, haber akışı ve buna bağlı olarak oynaklığın normale dönmesi ile açığa satış işlemlerinin tekrar başladığını ifade etti.

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