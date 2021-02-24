Brent petrolün varili 67 doları aştı

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 19 Şubat'ta biten haftada 1.3 milyon varil artışla 463 milyon varile yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de, ABD ham petrol stokları, petrol piyasalarında analistlerin öngörülerini de aşarak, 19 Şubat'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 30,000 bin varil yükseldi.

BRENT 67 DOLARI GEÇTİ

Gelişmelerle, Nisan teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.60 sıçramayla 67.09 dolara, aynı ay teslimi Batı Teksas Intermediate petrolün varil fiyatı da yüzde 2.45 artışla 63.18 dolara tırmandı.