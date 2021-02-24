Ekonomi Brent petrolün varili 67 doları aştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili kaç dolar oldu? Petrol fiyatı kritik seviyeyi geçti

Brent petrolün varili 67 doları aştı

ABD'deki ham petrol stoklarının yükseldiğine ilişkin veriye karşın petrol fiyatlarında yükseliş sürdü ve Bent petrolün varil fiyatı 67 doların üzerine çıktı.

Haber Merkezi DHA
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ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 19 Şubat'ta biten haftada 1.3 milyon varil artışla 463 milyon varile yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de, ABD ham petrol stokları, petrol piyasalarında analistlerin öngörülerini de aşarak, 19 Şubat'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 30,000 bin varil yükseldi.

  • BRENT 67 DOLARI GEÇTİ
  • Gelişmelerle, Nisan teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.60 sıçramayla 67.09 dolara, aynı ay teslimi Batı Teksas Intermediate petrolün varil fiyatı da yüzde 2.45 artışla 63.18 dolara tırmandı.

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