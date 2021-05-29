Ekonomi Bülent Turan Çatlasın Eyfel diyerek önerdi 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bülent Turan 'Çatlasın Eyfel' diyerek önerdi: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından ilginç bir öneride bulundu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uzunluğunun Eyfel Kulesi'nden yüksek olduğuna dikkat çeken Turan, "Kulelerdeki asansörü açalım turizme; çatlasın 300 metrelik Eyfel" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bülent Turan Çatlasın Eyfel diyerek önerdi: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım
1915 Çanakkale Köprüsü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Çamlıca Kulesi'nin açılışına yönelik bir paylaşım yaptı. Fethin yıl dönümünde Çamlıca Kulesi'nin halkın hizmetine sunulacağını aktaran Altun'un gönderisi, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan tarafından alıntılandı. Altun'un gönderisini alıntılayan Turan, Çanakkale'de yükselen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çamlıca Kulesi'nden yüksek olduğunu esprili bir dille aktardı.

  • 365 metrelik Çamlıca Kulesi'nden antenleri çıkarınca 220 metre kaldığını belirten Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı kulelerinin 318 metre olduğunu söyledi.

Köprünün turizme açılması teklifinde bulunan Turan, "Kulelerdeki asansörü açalım turizme; çatlasın 300 metrelik Eyfel..." dedi.

CHP'li başkan hayran kaldı: 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları ilk kez yerinde inceledi
GÜNDEM
CHP'li başkan hayran kaldı: 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları ilk kez yerinde inceledi

Çanakkale'den güzel İstanbul'a selam

Turan açıklamalarına, "Türkiye'nin dört bir yanından yükselen tüm eserler ortak gururumuz. Çanakkale'den güzel İstanbul'a selam." sözleriyle devam etti.

18 Mart 2017’de yapımına başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre ana açıklığı ile “dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü” unvanına sahip. 318 metrelik kuleleri ile de “dünyanın en yüksek asma köprüsü” olacak olan kule, köprüsüyle birlikte Asya ve Avrupa deniz üstünden dördüncü, toplamda ise yedinci kez birleştirilmiş olacak.

  • Feribotla yaklaşık 30 dakikada geçilen Çanakkale Boğazı’nda, bekleme süreleri ile yaklaşık 1 saat süren seyahat süresi, köprü açıldığında 4 dakikaya inecek.

1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükseliyor: Tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi
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Süveyş Kanalı’ndan yola çıkan Singapur bayraklı 106 metre uzunluğunda ve açıldığında yüksekliği 101 metreyi bulan ‘Asian Hercules-III’ isimli yüzer vinç, bu sabah Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün karaya ve kulelere yakın noktalardaki tabliye bloklarının montajında kullanılacağı öğrenilen yüzer vinç, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
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Çimtaş firması tarafından Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye bloklarının 56'ncısı da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirildi. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının montajına haziran ayı içerisinde başlanacak. Tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci ile askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak. Köprünün deniz üzerindeki yolunu ise toplamda 87 tabliye bloğu oluşturacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak.
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318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş-geliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.
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1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek.
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1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükseliyor: Tabliye bloklarının montajında kullanılacak yüzer vinç geldi
1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde haziran ayı ortalarında montajına başlanacak olan, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının montajında kullanılacak Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç, Çanakkale'ye geldi.


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