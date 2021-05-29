Bülent Turan 'Çatlasın Eyfel' diyerek önerdi: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Çamlıca Kulesi'nin açılışına yönelik bir paylaşım yaptı. Fethin yıl dönümünde Çamlıca Kulesi'nin halkın hizmetine sunulacağını aktaran Altun'un gönderisi, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan tarafından alıntılandı. Altun'un gönderisini alıntılayan Turan, Çanakkale'de yükselen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çamlıca Kulesi'nden yüksek olduğunu esprili bir dille aktardı.

365 metrelik Çamlıca Kulesi'nden antenleri çıkarınca 220 metre kaldığını belirten Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı kulelerinin 318 metre olduğunu söyledi.

Köprünün turizme açılması teklifinde bulunan Turan, "Kulelerdeki asansörü açalım turizme; çatlasın 300 metrelik Eyfel..." dedi.

365 mt, çıkın antenleri kaldı 220 m :) #1915ÇanakkaleKöprüsü'nün kırmızı beyaz🇹🇷kuleleri 318 m. Kulelerdeki asansörü açalım turizme; çatlasın 300 mt’lik Eyfel:)



Türkiye'nin dört bir yanından yükselen tüm eserler ortak gururumuz.



Çanakkale'den Güzel İst’a slm.#ÇamlıcaKulesi https://t.co/IhOuy3FKuT REKLAM May 29, 2021

GÜNDEM CHP'li başkan hayran kaldı: 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları ilk kez yerinde inceledi

Çanakkale'den güzel İstanbul'a selam

Turan açıklamalarına, "Türkiye'nin dört bir yanından yükselen tüm eserler ortak gururumuz. Çanakkale'den güzel İstanbul'a selam." sözleriyle devam etti.

18 Mart 2017’de yapımına başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre ana açıklığı ile “dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü” unvanına sahip. 318 metrelik kuleleri ile de “dünyanın en yüksek asma köprüsü” olacak olan kule, köprüsüyle birlikte Asya ve Avrupa deniz üstünden dördüncü, toplamda ise yedinci kez birleştirilmiş olacak.

Feribotla yaklaşık 30 dakikada geçilen Çanakkale Boğazı’nda, bekleme süreleri ile yaklaşık 1 saat süren seyahat süresi, köprü açıldığında 4 dakikaya inecek.