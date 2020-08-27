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Ekonomi Bu ilçe kendi elektriğini üretiyor Yılda 1 milyon 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bursa haberleri: Bu ilçe kendi elektriğini üretiyor: Yılda 1 milyon 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor

Bu ilçe kendi elektriğini üretiyor: Yılda 1 milyon 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor

Bursa’nın 70 bin nüfuslu Kestel ilçesi kendi elektriğini kendi üretiyor. Kestel Belediyesi bütün tesislerinin elektriğini karşılıyor. Fazla üretilen elektriği ise satarak yılda 1 milyon 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor. Çalışma diğer belediyelere örnek teşkil ediyor.

Haber Merkezi İHA
Bursa’nın 70 bin nüfuslu Kestel ilçesi kendi elektriğini kendi üretiyor.
Bursa’nın 70 bin nüfuslu Kestel ilçesi kendi elektriğini kendi üretiyor.

Kestel Belediyesi tarafından 5,5 milyon liralık yatırımla kurulan ve geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Kayacık Mahallesindeki Güneş Enerji Santrali (GES), diğer büyük şehir ve ilçe belediyelerine de örnek teşkil ediyor.

21 bin 845 metrekare alana kurulan ve 3 bin 736 panelin bulunduğu santral, yıllık 1,5 Milyon kilovatt saat gücünde elektrik üreterek, ilçeye büyük katkı sağlıyor.

Güneş kentinden panel ihracatı
EKONOMİ
Güneş kentinden panel ihracatı

Bursa’nın 70 bin nüfuslu Kestel ilçesi kendi elektriğini kendi üretiyor.

Fazla ürettiği elektriği satarak 1 milyon 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor

Kestel Belediyesi, doğa dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Güneş Enerji Santrali’nin ürettiği elektrikle, ilçedeki bütün tesislerin ve parkların elektriğini karşılamanın yanı sıra, fazla ürettiği elektriği de UEDAŞ’a satarak yılda 1 milyon 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

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Türkiye gücünü güneşten alacak: Avrupa ve Ortadoğu’nun tek entegre tesisi açıldı

Bursa’nın 70 bin nüfuslu Kestel ilçesi kendi elektriğini kendi üretiyor.

Güneş Enerji Santrali’nin Kestel’in geleceği için çok önemli bir proje olduğunu belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • ’’Belediyenin öz kaynaklarıyla, 5,5 milyon liralık yatırım yaptığımız Kayacık Mahallesindeki Güneş Enerji Santralimiz tamamlandı. Tamamen çevreci olan bu enerji kaynağı, en geç 4 yıl içerisindeki kendini amorti edecek. 10 yıl devlet alım garantisi olan bu proje ile belediyemizin tüm tesislerini, ilçemizde bulunan tüm park ve bahçelerimizin elektriğini karşılıyoruz.’’

Bursa’nın 70 bin nüfuslu Kestel ilçesi kendi elektriğini kendi üretiyor.

Fazladan üretilen elektriği UEDAŞ’a satarak, belediyenin kasasına aylık olarak ciddi oranda gelir sağladıklarının altını çizen Başkan Tanır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • "Hayata geçirdiğimiz tertemiz proje, ilçemizdeki elektrik sarfiyatı karşılayabiliyor ve bunun yanı sıra ilçemize kazanç sağlıyor. Bu sebeple projeyi tamamlamak bizim için çok önemliydi. Çok şükür hayata geçirdik ve meyvelerini toplamaya başladık. ’Kestel’e sözümüz var’ diyerek çıktığımız bu yolda, gelecek nesillere iddialı ve faydalı projeler bırakmak yegane borcumuzdur.’’

Bursa’nın 70 bin nüfuslu Kestel ilçesi kendi elektriğini kendi üretiyor.

Bu ilçe kendi elektriğini üretiyor: Yılda 1 milyon 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor
FOTOĞRAF 10
Title
Kestel Belediyesi tarafından 5,5 milyon liralık yatırımla kurulan ve geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Kayacık Mahallesindeki Güneş Enerji Santrali (GES), diğer büyük şehir ve ilçe belediyelerine de örnek teşkil ediyor.
Title
21 bin 845 metrekare alana kurulan ve 3 bin 736 panelin bulunduğu santral, yıllık 1,5 Milyon kilovatt saat gücünde elektrik üreterek, ilçeye büyük katkı sağlıyor.
Title
Kestel Belediyesi, doğa dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Güneş Enerji Santrali’nin ürettiği elektrikle, ilçedeki bütün tesislerin ve parkların elektriğini karşılamanın yanı sıra, fazla ürettiği elektriği de UEDAŞ’a satarak yılda 1 milyon 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor.
Title
Güneş Enerji Santrali’nin Kestel’in geleceği için çok önemli bir proje olduğunu belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
’’Belediyenin öz kaynaklarıyla, 5,5 milyon liralık yatırım yaptığımız Kayacık Mahallesindeki Güneş Enerji Santralimiz tamamlandı. Tamamen çevreci olan bu enerji kaynağı, en geç 4 yıl içerisindeki kendini amorti edecek. 10 yıl devlet alım garantisi olan bu proje ile belediyemizin tüm tesislerini, ilçemizde bulunan tüm park ve bahçelerimizin elektriğini karşılıyoruz.’’
Title
Fazladan üretilen elektriği UEDAŞ’a satarak, belediyenin kasasına aylık olarak ciddi oranda gelir sağladıklarının altını çizen Başkan Tanır, açıklamasını şöyle sürdürdü:
Title
Hayata geçirdiğimiz tertemiz proje, ilçemizdeki elektrik sarfiyatı karşılayabiliyor ve bunun yanı sıra ilçemize kazanç sağlıyor. Bu sebeple projeyi tamamlamak bizim için çok önemliydi. Çok şükür hayata geçirdik ve meyvelerini toplamaya başladık. ’Kestel’e sözümüz var’ diyerek çıktığımız bu yolda, gelecek nesillere iddialı ve faydalı projeler bırakmak yegane borcumuzdur.’’
Title
Title
Title
Bu ilçe kendi elektriğini üretiyor: Yılda 1 milyon 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor
Bursa'nın 70 bin nüfuslu Kestel ilçesi kendi elektriğini kendi üretiyor. Kestel Belediyesi bütün tesislerinin elektriğini karşılıyor. Fazla üretilen elektriği ise satarak yılda 1 milyon 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor. Çalışma diğer belediyelere örnek teşkil ediyor.
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