Büyükçekmece’ye bir milyarlık ticari merkez

Toplam 1 milyar lira yatırım değerine sahip proje kurumsal markalar için stratejik bir iş merkezi olarak tasarlandı. Projenin haziran 2027’de teslim edilmesi planlanıyor. 25 bin metrekare inşaat alanına sahip, iki bloktan oluşan Finance Center’da 98 ofis ve 13 ticari ünite yer alıyor. Projede, metrekare birim fiyatı 130 bin lira olarak belirlendi. Lansmana özel yüzde 35 peşin, 15 ay vade farksız ödeme seçeneği sunuluyor.

Beyaz Group İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Emrah Beyaz, “Finance Center, adından da anlaşıldığı gibi kurumsal markalar için görünürlük, erişilebilirlik ve değer kazandıran stratejik bir merkez olarak hayata geçiyor” açıklamasını yaptı. Finance Center’in, Büyükçekmece bölgesinde, çehreyi ve sosyal dokuyu şekillendiren projelerden biri olacağını belirten Beyaz, “Projemiz, finans ve danışmanlık ofislerinden avukatlık bürolarına, teknoloji şirketlerinden kurumsal eğitim merkezlerine, e-ticaret operasyon merkezlerinden mimarlık ofislerine kadar çok farklı iş kollarına ev sahipliği yapabilecek şekilde geniş bir yelpaze sunuyor. Projemizde hafriyat çalışmalarına başlamıştık, gördüğümüz yoğun ilgi ve talebin ardından ön satışlara da başladık” dedi.