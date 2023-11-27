Çalışan emekliye ikramiye 15 Aralık’ta

Meclis, emeklilere verilecek 5 bin TL'lik emekli ikramiyesi için mesai yapacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak. İkramiyeye ilişkin düzenlemenin, 80 maddelik torba yasaya ekleneceği öğrenildi.

AK Parti'nin hazırladığı torba yasa teklifi madde ihdas edilmek suretiyle eklenecek düzenlemeden 4 milyon 680 bin çalışan emekli faydalanacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca emekliler için 23 milyar 400 milyon TL ödenek ayrıldı. Edinilen bilgiye göre, Hazine 15 Aralık'a kadar ikramiyelerin hesaplara yatırılması için çalışmalara başladı.