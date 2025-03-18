Çarşı pazarda fahiş fiyata geçit yok

Ticaret Bakanlığı ekipleri bu kapsamda, marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin künyelerinden gramajlarına, fiyat değişim tarihlerinden kasa ve reyon fiyat karşılaştırmasına kadar pek çok incelemede bulundu.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, bir markette katıldığı denetimin ardından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak piyasa denetimlerine devam ettiklerini söyledi. Buradaki amaçlarının hem tüketicilerin ekonomik çıkarlarını hem de işini düzgün yapan esnaf arasındaki rekabet ortamını korumak olduğunu bildiren Menteşe, “Ramazan ayı münasebetiyle hem ramazan ayından önce hem ramazan ayında hem de bayram öncesi denetimlerimize biraz daha ağırlık verdik” ifadelerini kullandı. Menteşe, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak 105 kişiden oluşan 41 ekiple gerçekleştirdikleri denetimlerin 30 ilçede, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun doğrultusunda yapıldığını söyledi.