Çerkezköy’e 1.2 milyar liralık konut yatırımı

346 konut, 42 mağaza ve 40 ofisten oluşan projede 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri yer alıyor. Proje, Türkiye’nin önemli ticaret ve ulaşım yatırımlarının merkezinde, İstanbul’a yakın konumuyla öne çıkıyor. Karma bir konsept olarak tasarlanan Eska Edition, yatırımcılar için de büyük bir fırsat sunuyor. İlk etabının 24 ay içinde tamamlanması hedeflenen projenin ayrıca Accor Grup’a ait 146 odalı IBIS Otel’e de ev sahipliği yapması planlanıyor. Eska Group Kurucu Ortağı Giray Engin Baysak, “Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul’dan 1 saate rahatlıkla ulaşılabiliyor olması, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan pek çoğunun Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde (ÇOBS) faaliyet göstermesi, bu firmaların yarattığı iş hacmi ve istihdam imkanları ile bölgeye yapılan dev yatırımlar Çerkezköy’ü son yılların yükselen değeri haline getirdi” dedi.