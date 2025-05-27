Çerkezköy’e 1.2 milyar liralık konut yatırımı

Eska Group’un 1,2 milyar TL yatırımla Çerkezköy’de inşa edeceği Eska Edition’da satışlar başladı.
346 konut, 42 mağaza ve 40 ofisten oluşan projede 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri yer alıyor. Proje, Türkiye’nin önemli ticaret ve ulaşım yatırımlarının merkezinde, İstanbul’a yakın konumuyla öne çıkıyor. Karma bir konsept olarak tasarlanan Eska Edition, yatırımcılar için de büyük bir fırsat sunuyor. İlk etabının 24 ay içinde tamamlanması hedeflenen projenin ayrıca Accor Grup’a ait 146 odalı IBIS Otel’e de ev sahipliği yapması planlanıyor. Eska Group Kurucu Ortağı Giray Engin Baysak, “Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul’dan 1 saate rahatlıkla ulaşılabiliyor olması, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan pek çoğunun Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde (ÇOBS) faaliyet göstermesi, bu firmaların yarattığı iş hacmi ve istihdam imkanları ile bölgeye yapılan dev yatırımlar Çerkezköy’ü son yılların yükselen değeri haline getirdi” dedi.
850 EV VE 100 İŞ YERİ
Baysak, “Son dönemde yaşanan gelişmeler, yatırımlarımızı Çerkezköy’de devam ettirme konusunda bizi çok daha fazla motive etti” diye konuştu. Baysak, 2020 yılından bu yana tamamı Çerkezköy’de olmak üzere 4 markalı konut projesi gerçekleştirdiklerini belirterek, bugüne kadar yaklaşık 150 bin metrekare inşaat alanında 850 konut ve 100’e yakın ticari üniteyi başarıyla tamamlayıp teslim ettiklerini açıkladı. Baysak, şunları kaydetti: “İnşaatın yanı sıra yeme-içme ve kuyumculuk sektörlerinde de yatırımlarımız bulunuyor. Accor grubun dünyaca ünlü IBIS oteline projemizde yer vererek turizm sektörüne de girmiş bulunuyoruz. Ayrıca enerji sektöründe yeni bir girişimimiz var.”