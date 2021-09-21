Çeyrek altın 800 lira oldu

Özçelebi, Kuraklıktan ötürü fıstık hasadı bu sene oldukça azdı. Geçen sene yaş fıstığın kilosu 25 lira iken bu sene yaş fıstığın kilosu 50 liradan açıldı. Kuru fıstık 90 liraya kadar ulaştı. Bu sene ürün az olmasından ötürü fıstığın daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Büyük bir ihtimalle artık düğünlerde ise insanlar gramın gramı yerine bir kilo fıstık takmayı düşünecekler. Her ikisi de yarışıyor. Fiyatların sene sonunda daha da yükseleceği tahmin ediliyor dedi.