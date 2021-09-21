Ekonomi Çeyrek altın 800 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın 800 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,7 artışla 493,80 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 275 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Çeyrek altın ne kadar oldu? 21 Eylül altın fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 275 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 493,80 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PAZARTESİ SALI
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 490,10 490,30 493,60 493,80
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.231,00 3.252,00 3.254,00 3.275,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 447,20 451,20 450,35 454,35
  • Lira(Tam) Ziynet 3.157,00 3.177,00 3.180,00 3.200,00
  • Yarım Ziynet 1.579,00 1.589,00 1.590,00 1.600,00
  • Çeyrek Ziynet 789,00 794,00 795,80 800,00

Siirt fıstığı iç piyasada 90, dış piyasada ise 120 liraya satılıyor: Fiyatı altınla yarışıyor
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Kuraklıktan dolayı geçen sene fiyatları 70 liraya satılan fıstık, bu yıl yarı yarıya düşüş göstermesinden dolayı iç piyasada 90 lira, dış piyasada ise 120 liranın üstünde satılıyor.
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Siirt fıstık fiyatlarının iç piyasada 90, dış piyasada ise 120 liranın üzerine çıkmasının bu yıl kuraklıktan kaynaklandığını belirten Siirt'te yıllardır kuyumculuk yapan Cahit Özçelebi, fıstıklarda artan fiyatların altınla yarıştığını dile getirdi.
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Özçelebi, Kuraklıktan ötürü fıstık hasadı bu sene oldukça azdı. Geçen sene yaş fıstığın kilosu 25 lira iken bu sene yaş fıstığın kilosu 50 liradan açıldı. Kuru fıstık 90 liraya kadar ulaştı. Bu sene ürün az olmasından ötürü fıstığın daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Büyük bir ihtimalle artık düğünlerde ise insanlar gramın gramı yerine bir kilo fıstık takmayı düşünecekler. Her ikisi de yarışıyor. Fiyatların sene sonunda daha da yükseleceği tahmin ediliyor dedi.
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Bu yıl mahsulün az olmasından dolayı fıstık fiyatlarında artışın devam edeceğini belirten fıstık satıcı Ramazan Özbilici, fıstık fiyatlarının altınla yarışır hale geldiğini söyledi.
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Özbilici, Mahsul yarı yarıya. Geçen yılın yarısı kadar ürün alabildik. Ana çatlak birinci kalite geçen yıl 70 liradan satılıyordu. Şu anda satış fiyatı 90 liraya satılıyor. Fiyatlar altınla yarışıyor hatta altını da geçmiş durumda diye konuştu.
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Siirt fıstığı iç piyasada 90, dış piyasada ise 120 liraya satılıyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Siirt'te kuraklık nedeniyle fıstıkta bu yıl rekoltenin düşük olmasından dolayı fiyatlar arttı. Kentte yıllardır kuyumculuk yapan Cahit Özçelebi, fıstıklarda artan fiyatların altınla yarıştığını dile getirdi.
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