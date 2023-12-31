Çin menşeli fırın ve ocaklardaki 'ateşleyicilerin' ithalatında dampinge karşı önlem sürecek

Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 5,2 artışla 22 milyar 999 milyon dolar, ithalatı yüzde 5,7 azalışla 28 milyar 916 milyon dolar olarak belirlendi. Dış ticaret açığı 5 milyar 918 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5 olarak hesaplandı