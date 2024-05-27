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Ekonomi

Çin'den çip endüstrisine yönelik yeni hamle: 47,5 milyar dolarlık bir fon daha kurdular

Çin, kendi çip endüstrisini araştırma ve geliştirmeye teşvik etmek için 344 milyar yuan (47,5 milyar dolar) kayıtlı sermaye ile devlet destekli yeni bir yatırım fonu kurdu.

12:36 - 27/05/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Resmi şirket kayıt bilgilerinin yer aldığı Tianyancha'ya göre, Çin Entegre Devre Endüstrisi Yatırım Fonu'nun üçüncü aşaması 24 Mayıs'ta resmen kuruldu.

Fon, çeşitli devlet bankaları ve işletmelerinden 344 milyar yuan (47,5 milyar dolar) topladı.


Çin Maliye Bakanlığı yüzde 17'lik payla yeni fonun en büyük yatırımcısı konumunda bulunuyor.

Washington yönetimi Çin'e yüksek teknoloji ihracatında kısıtlamalar getirirken, Pekin yönetimi de yarı iletkenlerde ülkenin kendi kendine yeterliliğini sağlamak için araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmeyi hedefliyor.


Çin, son yıllarda iki fon aracılığıyla SMIC ve Hua Hong gibi yarı iletken üreticilerine milyarlarca dolar aktardı.






#Çin
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#yarı iletken
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