Çin'den çip endüstrisine yönelik yeni hamle: 47,5 milyar dolarlık bir fon daha kurdular

e-Ticaret yapan işletme sayısı geçen yıl itibarıyla 559 bin 412'ye yükseldi. Kendi sitesinden veya mobil uygulamasından e-ticaret faaliyetinde bulunan ETBİS'e kayıtlı işletmelerin sayısı 35 bini aştı. Türkiye'nin e-ticaret hacmi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 115,15 artarak 1,85 trilyon lira oldu.