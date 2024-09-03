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Ekonomi

ÇKS kayıt yenileme başladı: Başvurular e-Devlet üzerinden

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 2025 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden başladığını bildirdi.

14:52 - 3/09/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Ofisin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başvurulara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 2025 üretim yılı için ÇKS kayıt yenileme başvurularının e-Devlet Kapısı'nda başladığına işaret edilerek,
"ÇKS'de kayıtlı çiftçilerimiz, kayıt yenileme başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirler. Son başvuru tarihi, 31 Aralık 2024"
ifadeleri kullanıldı.


#Çiftçi Kayıt Sistemi
#Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
#e-Devlet
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