Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teknoloji destek paketi olarak 4 milyar liralık bütçe ayırdık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '1 Milyon İstihdam Projesi' Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuştu. Erdoğan, ''Son yıllarda gelişen teknoloji vatandaşlarımızın işini de kolaylaştırdı. Gelişmeleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz'' açıklamalarında bulundu. '1 milyon yazılımcı istihdamı projemizi önümüzdeki yıl da devam ettirerek, eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık' diyen Erdoğan, ''Hazine destekli 200 milyarlık kefalet desteğinin 4 milyarlık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık'' ifadelerini kullandı.

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