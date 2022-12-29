Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teknoloji destek paketi olarak 4 milyar liralık bütçe ayırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Son yıllarda gelişen teknoloji vatandaşlarımızın işini de kolaylaştırdı. Gelişmeleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz.
Teknolojinin gelişmesi sadece ülkemizde değil dünyada da nitelikli çalışana ihtiyaç doğurdu.
Bilişim başta olmak üzere, çeşitli alanlarda yeni istihdam projelerini hayata geçiriyoruz.
Üniversitelerinizden şirketlerimize hemen her alanda teknolojinin çok ciddi yansımaları var.
Tersine beyin göçü teşviklerinizle önemli bir yere geldik.
Kurumlarımızın sahip olduğu teknoloji gücünü gençlerimizi geleceğe hazırlamak için harekete geçiriyoruz.
Bilişim, başta olmak üzere, çeşitli alanlarda yeni istihdam projelerini hayata geçiriyoruz.
Türkiye'nin önde gelen 237'den fazla şirketinin açtığı 500'den fazla ilana 10 binden fazla gencimiz başvurdu.
Dijital göçebeliğin yaygınlaşması gençlerimizin katma değeri yüksek alanlarda istihdamını yükseltiyor.
Yazılımcı istihdamı projelerimizle Türkiye'nin dijital dönüşümüne de katkı sağlıyoruz.
1 milyon yazılımcı istihdamı projemizi önümüzdeki yıl da devam ettirerek, eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık.
Kamunun bilişim altyapısına verdiği önemin en güzel sonuçlarını e-devlet uygulamasıyla alıyoruz.
İstihdamda 31 milyonu geçerek tarihimizin en büyük seviyesine ulaşmak en büyük sevinç kaynağımız.
Hazine destekli 200 milyarlık kefalet desteğinin 4 milyarlık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık.
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