Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın uyarısının ardından 3 AVM kapılarını kapattı
EMLAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından 3 AVM kapılarını kapattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘evinizden çıkmayın’ uyarısı sonrası bugün Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği tarafından AVM'ler için alınan kapatılma yönündeki tavsiye kararın ardından İstanbul'daki 3 AVM kapılarını kapattığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akasya AVM.
Akasya AVM.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘evinizden çıkmayın’ uyarısının ardından Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) yönetimi tarafından, toplum ve perakendecinin de talepleri doğrultusunda alınan AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararının ardından alışveriş merkezleri bir bir kapılarını kapatmaya başladı.

AKİŞ İKİ AVM'SİNİ KAPATTI

Akasya ve Akbatı AVM'lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iki AVM'yi de kapatma kararı aldığını borsaya bildirdi.

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ndan yapılan açıklamada konu hakkında şu ifadeler kullanıldı:

Dünyada ve ülkemizde devam eden üzücü gelişmeler neticesinde alışveriş merkezlerimizde faaliyet gösteren mağazaların çalışanları, ziyaretçilerimiz ve şirket çalışanlarımızın sağlığını önceliklendirerek, alışveriş merkezlerimizin faaliyetlerini geçici bir süre için durduruyoruz.

  • Ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğimize inanıyoruz. Gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam ediyor olacağız.

Akiş'ten kapatılan AVM'ler için yapılan açıklama metni.

NİŞANTAŞI'NDAKİ AVM DE KAPANDI

İstanbul’un Nişantaşı semtinde bulunan City’s AVM’de kapatıldı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada AVM’lerin kapanması yönünde tavsiye kararı verdiklerini açıklamıştı.

KİRACILARA DESTEK SAĞLANACAK

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) yönetimi AVM'lerin kapatılamasına iişkin aldığı tavsiye kararı sonrası şu açıklamada bulunmuştu;

“AYD Yönetimi, Cumhurbaşkanımızın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan ‘evinizden çıkmayın’ tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı almıştır.

  • AVM’lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle beklemekteyiz.

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketi için teşekkür eder, bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarımıza da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaşırız.”

Ünlü mağazalar zincirinden koronavirüs kararı: Mağazalar geçici olarak kapatıldı
EKONOMİ
Ünlü mağazalar zincirinden koronavirüs kararı: Mağazalar geçici olarak kapatıldı
Kendi tanı kitimizi geliştirdik

Kendi tanı kitimizi geliştirdik

ABD'ye 500 bin adet sattık, tüm illerimize gönderiyoruz...
3 AVM kapılarını kapattı

3 AVM kapılarını kapattı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı ile harekete geçtiler.
Taahhütnamevermeyenlere de yatırılacak

Taahhütname
vermeyenlere de yatırılacak

TBB'den emeklilere maaş promosyonu müjdesi.
Savaşta gibiyiz

Savaşta gibiyiz

​İtalyan doktorlar isyan etti.
Cem Özdemir de pozitif çıktı

Cem Özdemir de pozitif çıktı

​Almanya'daki salgında bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi.
Belediye çareyi sökmekte buldu

Belediye çareyi sökmekte buldu

​Yaşlılar tüm uyarılara rağmen salgına davetiye çıkarıyordu.

Tüketilenden<br>fazla üretilen ürünler

Tüketilenden
fazla üretilen ürünler

​Türkiye'nin hangi noktada olduğu gözler önüne serildi.
Yarın dönmeye de<br>hiç dönmemeye de hazırız

Yarın dönmeye de
hiç dönmemeye de hazırız

Bakan Selçuk velilerin merak ettiği tüm soruları cevapladı.

Ligler <br>ertelenecek mi?

Ligler
ertelenecek mi?

Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla görüşüyor.
Sevindiren haberler <br>peş peşe geliyor

Sevindiren haberler
peş peşe geliyor

Koronavirüs tedavisinde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
Tüm ücretler <br>bir ay kaldırıldı

Tüm ücretler
bir ay kaldırıldı

​Bankalardan koronavirüs salgınına karşı önlem.
9 sınavın <br>tarihi ertelendi

9 sınavın
tarihi ertelendi

​ÖSYM, 2020 sınav takvimini güncelledi.
18 yılla yargılanacak

18 yılla yargılanacak

​Çantasında "Heptacosanol" adlı madde bulundu...
İtalya: Tokat yedik

İtalya: Tokat yedik

​Tüm AB üyeleri İtalya'ya sırtını döndü.
Hızla sonuçlandırılmalı

Hızla sonuçlandırılmalı

​Türkiye Bankalar Birliği'nden destek açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.