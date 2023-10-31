Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan 5 lirada dikkat çeken Selçuklu detayı

Hazine ve Maliye Bakanlığının oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı için 5 TL madeni tedavül hatıra parası basıldı. Yarın tedavüle girecek olan 5 TL madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus 100 milyon adet basıldı.