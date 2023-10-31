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Ekonomi

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan 5 lirada dikkat çeken Selçuklu detayı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel 5 TL madeni hatıra paralar bastı. Tedavüle giren 5 lira değerindeki madeni hatıra paralara ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Hatıra parasının özellikleri de dikkat çekti. İşte 100. yıla özel basılan 5 TL madeni paraya dair ayrıntılar...

10:10 - 31/10/2023 Salı
AA
İşte Cumhuriyet`in 100. yılına özel basılan 5 Türk lirası...

İşte Cumhuriyet`in 100. yılına özel basılan 5 Türk lirası...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ"e göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirlenen 5 liralık madeni hatıra paralar 100 milyonla sınırlı olmak kaydıyla basıldı.

Paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi.

Selçuklu detayı

Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada
"Türkiye Yüzyılı"
logosuna yer verildi.

Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi bulunuyor.

Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevrede "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı.

Tebliğ, 29 Ekim 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.


#5 lira
#Cumhuriyet'in 100. yılı
#madeni hatıra paraları
#Resmi Gazete
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