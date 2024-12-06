Denizbank’ta 27 yıllık Hakan Ateş dönemi bitti: Yeni genel müdür belli oldu

"Sevgili babam Hüsamettin Ateş’in kulağıma küpe ettiğim bir cümlesi var; 'Doğru olan kalıcıdır, asla yıkılmaz' der. Sizler için de temennim, bu kurumun 27 yıl içinde oluşturduğu, sağlam temel ve değerlerden sapmadan, doğru yolda ilerlemenizdir. Bankacılık mesleğini icra etmenin, memlekete katkı anlamındaki karşılığını asla unutmayınız; her gün masalarınızın başına bu idrakle geçiniz. Benimsediğimiz kurumumuz değerlerini yaşatınız.