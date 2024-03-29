Deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketleri için borç erteleme kararı

Flo Group, bölgesel stratejik lisans haklarını aldığı global arenanın en güçlü spor markalarından olan Reebok Global tarafından “Yılın En İyi İş Ortağı” ödülüne layık görüldü. Flo Grup, aralarında Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın da bulunduğu 12 ülkede Reebok’ın operasyonlarını yürütüyor.