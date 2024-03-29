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Ekonomi

Deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketleri için borç erteleme kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle bölgede faaliyet gösteren 4 elektrik dağıtım şirketinin avans ödemelerinin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesi kararı; Resmi Gazete'de yayımlandı.

07:08 - 29/03/2024 Cuma
DHA
Arşiv
Arşiv

EPDK'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle bölgede faaliyet gösteren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ve bölgede faaliyet gösteren tedarik şirketlerinin avans ödemelerinin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine ilişkin verdiği karar Resmi Gazete'de yayımlandı.




#Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
#EPDK
#elektrik dağıtım şirketleri
#Borç erteleme
19 dakika önce
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