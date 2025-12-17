Depremzede 67 bin KOBİ'ye destek

6 Şubat depremleri sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından depremden etkilenen 11 ildeki 67 bin kobiye 39,1 milyar liralık destek ödemesi sağlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM'ye gönderdiği soru önergesi yanıtında, "Deprem Sonrası İşletmelerin Canlanması Destek Programı"nın hızla devreye alındığını bildirdi.
60 AYA KADAR TAKSİT İMKANI
Kacır, "Program kapsamında sağlanan desteğin geri ödeme süreçlerine ilişkin hususlar, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İş Birliği ve Destek Ajansı (JICA) ile imzalanan anlaşma ile belirlenmiştir. İşletmelerin geri ödeme planlarına ilişkin bir erteleme imkanı bulunmamaktadır. Ancak, işletmelerin bağlı bulunduğu müdürlüklere sulh talebinde bulunmaları halinde, ödenmesi gereken tutar, 60 aya kadar taksitlendirilebilmektedir" bilgisini de verdi.