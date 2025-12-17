Depremzede 67 bin KOBİ'ye destek

Kacır, "Program kapsamında sağlanan desteğin geri ödeme süreçlerine ilişkin hususlar, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İş Birliği ve Destek Ajansı (JICA) ile imzalanan anlaşma ile belirlenmiştir. İşletmelerin geri ödeme planlarına ilişkin bir erteleme imkanı bulunmamaktadır. Ancak, işletmelerin bağlı bulunduğu müdürlüklere sulh talebinde bulunmaları halinde, ödenmesi gereken tutar, 60 aya kadar taksitlendirilebilmektedir" bilgisini de verdi.