Ekonomi Deutsche Bank Başekonomisti açıkladı İngilterede sancılı bir resesyon olacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Deutsche Bank Başekonomisti açıkladı: İngiltere'de 'sancılı' bir resesyon olacak

Sterlin, dolar karşısında son 37 yılın yeni en düşük seviyesine gerilerken, Deutsche Bank Başekonomisti David Folkerts-Landau'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Folkerts-Landau "İngiltere'de işsizlik önemli ölçüde artacak ve sancılı bir resesyon olacak. Bunun dışında bir yol olduğuna inanmıyorum" yorumunda bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Deutsche Bank Başekonomisti açıkladı: İngilterede sancılı bir resesyon olacak
İngiltere Merkez Bankası

Deutsche Bank Başekonomisti David Folkerts-Landau, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) enflasyonu kontrol etmek için arayı kapatmaya çalışmasıyla İngiltere'nin “derin ve uzun” bir resesyona girmesini beklediğini söyledi.

"Derin ve uzun olacak"

David Folkerts-Landau Bloomberg’e verdiği röportajında "Derin ve uzun olacak bir resesyon süreci olacağını düşünüyoruz. Finansal istikrar yolunda ilerlemek için ödenmesi gereken bedel bu" dedi.

Avronun en zor kışı: Enerji krizi ve resesyonla birlikte tarihi değer kaybı
EKONOMİ
Avronun en zor kışı: Enerji krizi ve resesyonla birlikte tarihi değer kaybı

"Beklemek riskli"

Folkerts-Landau, BOE'nin olması gerekenin yüzde 2 ile 3 puan gerisinde olduğunu ve bir hamle yapmak için Kasım ayında yapılacak toplantıya kadar beklemenin "biraz riskli" olacağını söyledi. Öte yandan yine de sterlinin pariteden ziyade 1,15 seviyesine tırmanmasının daha muhtemel olduğunu düşündüğünü ifade etti.

"Başka yolu yok"

Folkerts-Landau, "İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltmekte geç kaldı. Faiz oranlarının önemli ölçüde artması gerekiyor. İşsizlik önemli ölçüde artacak ve "sancılı" bir resesyon olacak. Ama bunun dışında bir yol olduğuna inanmıyorum” şeklinde konuştu.

Folkerts-Landau, vergi kesintilerinin gerekli olduğunu düşündüğünü, ancak zamanlamasını sorguladığını söyledi.

Faiz artırmak çare olmadı: Sterlin dolar karşısında son 37 yılın en düşük seviyesinde
EKONOMİ
Faiz artırmak çare olmadı: Sterlin dolar karşısında son 37 yılın en düşük seviyesinde

Dağa çıkarken fark ettiler

Dağa çıkarken fark ettiler

​Dronla görüntülendi: Binlerce metre derinlikten yüzeye süzüldü.
Fenerbahçe taraftarı olacak mı?

Fenerbahçe taraftarı olacak mı?

​TFF'nin sezon başında aldığı karar derbi öncesinde değişti.
Kemal Kılıçdaroğlu PKK diyemedi

Kemal Kılıçdaroğlu 'PKK' diyemedi

​Deutsche Bank Başekonomisti açıkladı.
Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu proje ekonomiye katkı sağlayacak.

​'Türkiye sadece bizi karşısına almadı'

Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

Yüzeyi tamamen kapladı: Çözüm aranıyor.

Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade.

NATO tatbikatında yeteneklerini sergiledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.