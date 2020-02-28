Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıkladı: Türkiye'den 5 Avrupa ülkesine daha vize muafiyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıkladı: Türkiye'den 5 Avrupa ülkesine daha vize muafiyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç'e vize muafiyeti sağlamasıyla bu ülkelerle turizm potansiyelinin arttırılması ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Haber Merkezi 28 Şubat 2020, 07:18 Son Güncelleme: 28 Şubat 2020, 07:23 AA