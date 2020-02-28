Ekonomi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıkladı Türkiyeden 5 Avrupa ülkesine daha vize muafiyeti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıkladı: Türkiye'den 5 Avrupa ülkesine daha vize muafiyeti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıkladı: Türkiye'den 5 Avrupa ülkesine daha vize muafiyeti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç'e vize muafiyeti sağlamasıyla bu ülkelerle turizm potansiyelinin arttırılması ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına vize muafiyeti 2 Mart'ta başlayacak.
Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına vize muafiyeti 2 Mart'ta başlayacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlamasına dair kabul ettiği karar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

  • Aksoy, "Avrupa Birliği (AB) ve Schengen bölgesi üyelerine yönelik vize rejimimizde bütünlük sağlamak adına Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına 2 Mart'tan itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde, her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır." ifadesini kullandı.

Söz konusu ülkelerle turizm potansiyelinin arttırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Aksoy, öte yandan, diğer alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Aksoy, 20 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada da Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık'a vize muafiyetinin sağlandığını duyurmuştu.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vize muafiyeti süresi 90 güne çıkarıldı
EKONOMİ
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vize muafiyeti süresi 90 güne çıkarıldı
Spor camiasından şehitler için taziye mesajları: Başımız sağolsun

Spor camiasından şehitler için taziye mesajları: Başımız sağolsun
Yüz yüze görüşecekler!

Yüz yüze görüşecekler!

İki liderin temaslarıyla ilgili yeni gelişme...
Türkiyeyi havadan koruyacağız

'Türkiye'yi havadan koruyacağız'

NATO toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalar.
Ses bombaları atılıyor

Ses bombaları atılıyor

​Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu.
'Bir değişiklik yok'

'Bir değişiklik yok'

​Dışişleri'nden sığınmacı ve göçmenlerle ilgili kritik açıklama.
Yalanladı: <br>Rusya biliyordu

Yalanladı:
Rusya biliyordu

Akar, alçak saldırının öncesi ve sonrasına dair çarpıcı bilgiler verdi.
Türkiye boğazları kapatmalı!

Türkiye boğazları kapatmalı!

Montrö'nün 21. maddesi bu hakkı Türkiye'ye veriyor.
İdlib'i<br>başlarına yıktık!

İdlib'i
başlarına yıktık!

200'ü hedef vuruldu, ​309 rejim askeri öldürüldü.
Kahramanlarımız!

Kahramanlarımız!

33 şehidimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Gece boyunca <br>bombardıman!

Gece boyunca
bombardıman!

​Rejim unsurlarına yapılan misillemenin yeni görüntüleri.
Şimdi Avrupa düşünsün

Şimdi Avrupa düşünsün

Sınır kapıları açıldı, düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor.
Dördüncü madde!

Dördüncü madde!

Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor...
Rusya'dan ilk açıklama

Rusya'dan ilk açıklama

​İdlib'deki kalleş saldırıya karşı 'biz yapmadık' savunması.
Acımız çok büyük

Acımız çok büyük

​Mehmetçiğin üsse çevirdiği iki bina alçakça vuruldu.
Devletin emrindeyiz

Devletin emrindeyiz

​Alçak saldırı sonrası iş dünyasından destek mesajı.
'Katil Rusya!'

'Katil Rusya!'

Hain saldırı sonrasında Rus konsolosluğu önünde protesto
Hayati<br>tehlikeleri yok

Hayati
tehlikeleri yok

​Hatay Valisi Doğan'dan son dakika açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.