Ekonomi Dizel devri kapanıyor
OTOMOTİV

Dizel devri kapanıyor

Akaryakıt fiyatlarının artışı sonucunda dizel pompa fiyatının benzine yaklaşmasıyla birlikte dizel araçların ekonomik olma avantajını yitirmeye başladığına işaret eden BRC’nin Türkiye distribütörü 2A Mühendislik CEO’su Kadir Örücü, bu durumu “Dizel devri kapanıyor” diye yorumladı.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Satın alma ve bakım maliyeti benzinli araçlara kıyasla çok daha yüksek olan dizel araçlar, bugüne dek uzun dönemli kullanımda ekonomik olma avantajı sunduğu gerekçesi ile tercih ediliyordu.

Akaryakıt fiyatlarının eşitlenmesi neticesinde toplam sahip olma maliyeti dikkate alındığında, dizel araç almak yerine daha yüksek donanıma sahip benzinli bir araç sahibi olmak ve LPG dönüşümü yaptırmak tercih haline geldi.

YÜZDE 40 TASARRUF SAĞLIYOR

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılı sonunda Türkiye’de yaklaşık 4,7 milyon araç LPG ile çalışıyor. Pompa fiyatı benzinin yaklaşık yarısı düzeyinde bulunan LPG, araç sahiplerine ortalama yüzde 40 tasarruf sağlıyor.

20 BİN KM'DE MALİYETİNİ KARŞILIYOR

Örücü, dizel araçların cazibesini yitirdiğini vurgulayarak, “Dizel otomobil kullanmak önceki dönemlerde yüksek fiyatlarına ve bakım maliyetlerine rağmen tercih edilebiliyordu. Mazot fiyatının benzini yakalaması, dizel devrinin kapanmaya başladığının işareti. Artık bu noktadan sonra, ekonomi arayanlar için en akıllı çözüm LPG kullanmaktır. BRC’li bir araç 20 bin kilometre olmadan dönüşüm maliyetini karşılayarak kâr etmeye başlarken, dizelde bu süre 70 bin kilometre’yi buluyor” dedi.

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